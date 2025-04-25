https://ria.ru/20250425/ikona-2013369111.html

В Новом Иерусалиме сгорела икона, привлекавшая паломников со всего мира

В Новом Иерусалиме сгорела икона, привлекавшая паломников со всего мира - РИА Новости, 25.04.2025

В Новом Иерусалиме сгорела икона, привлекавшая паломников со всего мира

Чудотворная икона, привлекавшая паломников со всего мира, сгорела из-за атаки ВСУ в белгородском комплексе Новый Иерусалим, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:00:00+03:00

2025-04-25T12:00:00+03:00

2025-04-25T12:39:00+03:00

новый иерусалим

иерусалим

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

снг

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БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Чудотворная икона, привлекавшая паломников со всего мира, сгорела из-за атаки ВСУ в белгородском комплексе Новый Иерусалим, сообщил РИА Новости информированный источник.Новый Иерусалим в Белгородской области представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.Собеседник агентства рассказал, что храмовый комплекс всегда был крайне популярен у туристов и паломников. Особенно много людей приезжали до 2022 года."Тогда было у нас очень большое паломничество. Приезжали из бывших стран СНГ, приезжали из зарубежья, кстати, из Европы, из европейских стран. Целые автобусы. Потому что там была чудотворная икона, привезенная из Иерусалима", - рассказал собеседник.По его словам, икона находилась в главном храме, атакованном ВСУ и в итоге уничтоженном."Икона погибла при пожаре", - сказал собеседник.Он не уточнил название иконы, рассказав, что это был первый дар Иерусалимской земли храмовому комплексу.Как ранее сообщали в епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Атака была целенаправленной, храмовый комплекс был полностью уничтожен. Его строили 25 лет на пожертвования. Губернатор информировал, что при пожаре после атаки ВСУ никто не пострадал.По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в храмовом комплексе уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Матери Божьей "Скорбящая" и обретения креста Господня.

https://ria.ru/20250424/gladkov-2013296531.html

новый иерусалим

иерусалим

белгородская область

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новый иерусалим, иерусалим, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, снг