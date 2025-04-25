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Биография Владимира Гусева

Биография Владимира Гусева - РИА Новости, 25.04.2025

Биография Владимира Гусева

Президент Государственного Русского музея, искусствовед Владимир Александрович Гусев родился 25 апреля 1945 года в городе Калинине (ныне – Тверь). РИА Новости, 25.04.2025

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Президент Государственного Русского музея, искусствовед Владимир Александрович Гусев родился 25 апреля 1945 года в городе Калинине (ныне – Тверь).В 1963 году окончил Калининский Индустриальный техникум (ныне – Тверской колледж имени А. Н. Коняева). В 1974 году окончил факультет истории и теории изобразительного искусства Ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ныне – Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина). Кандидат искусствоведения (1985). Защитил диссертацию на тему "Ленинградская монументальная скульптура 1960-1980-х годов". С 1964 по 1967 год проходил службу в армии в Москве. Во время службы посещал занятия в студии военных художников имени М. Б. Грекова.После армии работал в чертежном бюро НИИ Министерства обороны и одновременно посещал курсы начинающих искусствоведов в Калининской (ныне – Тверской) картинной галерее. Преподавал в детской художественной школе.С 1975 года по 1978 год был ученым секретарем, затем ответственным секретарем правления Ленинградской организации Союза художников РСФСР (ныне – Санкт-Петербургский Союз художников).С 1978 года работает в Русском музее. Был научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе.В 1988-2023 годы занимал пост директора Государственного Русского музея. В 1988 году был избран коллективом музея с перевесом в 60 голосов. В 1994 году был утвержден на этом посту распоряжением правительства России (с декабря 2019 года – генеральный директор). Был председателем Ученого совета Русского музея.За более чем 30-летнюю деятельность на посту директора Владимир Гусев провел большую работу по совершенствованию всех направлений музейной деятельности, по выполнению широкомасштабной программы развития Русского музея как крупнейшего центра отечественной культуры. При его непосредственном участии в 1989-1996 годы музею были переданы Мраморный дворец, Михайловский (Инженерный) замок и Строгановский дворец, а также Летний сад. Успешно адаптировал новые помещения и территории, где наряду с постоянными экспозициями организовывались временные выставки, как из фондов музея, так и зарубежных собраний. Был инициатором и куратором многих выставочных проектов, автором научно-исследовательских работ, каталогов выставок, телевизионных и видеофильмов о русском искусстве, музейном деле и истории Государственного Русского музея, что принесло музею большую известность и сделало одним из самых популярных и посещаемых в мире.С февраля 2023 года Владимир Гусев – президент Русского музея. В этой должности занимается координацией реставрационных работ и развитием филиальной сети.Член Союза художников СССР (1975).Академик Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, 2001). Член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.Был членом Комиссии при президенте РФ по Государственным премиям в области литературы и искусства, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом Совета по русскому языку при правительстве России, членом Ученого совета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, членом президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ), членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и многих других общественных, творческих и профессиональных организаций.В числе его основных публикаций – "Изобразительное искусство Ленинграда" (1986), "Художники Ленинграда" (1986), "А. Мыльников" (альбом, 1989), монографии о мастерах советского искусства Михаиле Аникушине, Андрее Мыльникове и др.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (2003), Премии правительства России в области культуры (2013). Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2020) и IV степеней (2010), Орденом Почета (2016).Отмечен благодарностью президента Российской Федерации (1998).Имеет ряд иностранных наград: орден Почетного легиона (Франция, 2004), Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2006), Орден "Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной лентой" (Япония, 2012) и другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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