https://ria.ru/20230210/muzey-1851259930.html
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента - РИА Новости, 10.02.2023
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента
Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:13
2023-02-10T18:13
2023-02-10T18:13
культура
новости культуры
владимир гусев
русский музей
государственный русский музей
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752347297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649dd60b61bfdf207c5cedf616e3ad43.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба институции. "Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – говорится в сообщении. Как отмечают в Русском музее, Гусев в статусе президента сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиальной сети. "Должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в музее.
https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752347297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e73ca7055f7f40c088d90ec451e149c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир гусев, русский музей, государственный русский музей, музеи
Культура, Новости культуры, Владимир Гусев, Русский музей, Государственный Русский музей, Музеи
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента
Гендиректор Русского музея Гусев перешел на должность его президента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба институции.
"Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – говорится в сообщении.
Как отмечают в Русском музее, Гусев в статусе президента сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиальной сети.
"Должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в музее.