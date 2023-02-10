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Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
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Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента - РИА Новости, 10.02.2023
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента
Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:13
2023-02-10T18:13
культура
новости культуры
владимир гусев
русский музей
государственный русский музей
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба институции. "Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – говорится в сообщении. Как отмечают в Русском музее, Гусев в статусе президента сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиальной сети. "Должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в музее.
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новости культуры, владимир гусев, русский музей, государственный русский музей, музеи
Культура, Новости культуры, Владимир Гусев, Русский музей, Государственный Русский музей, Музеи
18:13 10.02.2023
 
Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента

Гендиректор Русского музея Гусев перешел на должность его президента

© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяГенеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба институции.
"Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – говорится в сообщении.
Как отмечают в Русском музее, Гусев в статусе президента сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиальной сети.
"Должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в музее.
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