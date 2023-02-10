https://ria.ru/20230210/muzey-1851259930.html

Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента

Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента - РИА Новости, 10.02.2023

Гендиректор Русского музея перешел на должность его президента

Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:13

2023-02-10T18:13

2023-02-10T18:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Владимир Гусев, занимавший должность генерального директора Государственного Русского музея более 30 лет, стал его президентом, сообщила пресс-служба институции. "Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта", – говорится в сообщении. Как отмечают в Русском музее, Гусев в статусе президента сосредоточится на координации реставрационных работ и развитии филиальной сети. "Должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения", – добавили в музее.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир гусев, русский музей, государственный русский музей, музеи