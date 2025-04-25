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Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений - РИА Новости, 25.04.2025
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15:47 25.04.2025 (обновлено: 15:49 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/gonka-2013443316.html
Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений
Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений - РИА Новости, 25.04.2025
Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений
Мир сейчас подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:47:00+03:00
2025-04-25T15:49:00+03:00
сергей шойгу
россия
ракетные войска стратегического назначения
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мир сейчас подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Гонка вооружений. Очевидно, что она никогда не прекращалась, она переросла в иное качество", - сказал Шойгу на заседании научно-экспертного совета СБ РФ.Он перечислил основные исторические этапы гонки вооружений."Обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, потом появилась необходимость носителей для его доставки, появились войска РВСН, появились морские средства доставки и так далее, и так далее", - сказал Шойгу."Сейчас мы подошли к следующему этапу, к появлению новых видов вооружений", - добавил он.
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сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения, в мире
Сергей Шойгу, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, В мире
Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений

Шойгу: мир подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мир сейчас подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Гонка вооружений. Очевидно, что она никогда не прекращалась, она переросла в иное качество", - сказал Шойгу на заседании научно-экспертного совета СБ РФ.
Он перечислил основные исторические этапы гонки вооружений.
"Обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, потом появилась необходимость носителей для его доставки, появились войска РВСН, появились морские средства доставки и так далее, и так далее", - сказал Шойгу.
"Сейчас мы подошли к следующему этапу, к появлению новых видов вооружений", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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21 апреля, 18:06
 
Сергей ШойгуРоссияРакетные войска стратегического назначенияВ мире
 
 
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