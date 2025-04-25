https://ria.ru/20250425/gonka-2013443316.html

Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений

Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений - РИА Новости, 25.04.2025

Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений

Мир сейчас подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:47:00+03:00

2025-04-25T15:47:00+03:00

2025-04-25T15:49:00+03:00

сергей шойгу

россия

ракетные войска стратегического назначения

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мир сейчас подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Гонка вооружений. Очевидно, что она никогда не прекращалась, она переросла в иное качество", - сказал Шойгу на заседании научно-экспертного совета СБ РФ.Он перечислил основные исторические этапы гонки вооружений."Обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, потом появилась необходимость носителей для его доставки, появились войска РВСН, появились морские средства доставки и так далее, и так далее", - сказал Шойгу."Сейчас мы подошли к следующему этапу, к появлению новых видов вооружений", - добавил он.

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581537.html

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2025

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сергей шойгу, россия, ракетные войска стратегического назначения, в мире