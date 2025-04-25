https://ria.ru/20250425/geroi-2013520161.html

На трассе Брест — Москва появятся билборды, посвященные Героям СССР

На трассе Брест — Москва появятся билборды, посвященные Героям СССР - РИА Новости, 25.04.2025

На трассе Брест — Москва появятся билборды, посвященные Героям СССР

Первый из серии билбордов, посвященных Героям Советского Союза, открыли в Белоруссии на трассе Брест - Москва, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:12:00+03:00

2025-04-25T22:12:00+03:00

2025-04-25T22:14:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Первый из серии билбордов, посвященных Героям Советского Союза, открыли в Белоруссии на трассе Брест - Москва, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. "Сегодня на трассе М-1 Брест — Москва состоялось торжественное открытие первого из серии билбордов, посвященных Героям Советского Союза — уроженцам прилегающих к трассе территорий Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты парламента. Отмечается, что в мероприятии принял участие белорусский депутат Вячеслав Данилович, сотрудники Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, руководство Смолевичского района Минской области, а также почетный гость — заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. "Именно Российским военно-историческим обществом были изготовлены билборды. Всего их 60 штук. Институтом истории НАН Беларуси были определены 30 героев Великой Отечественной войны и содержание билбордов про них. Каждому герою — по два, по обе стороны дороги", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проект приурочен к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он уже реализуется в России, а в пятницу созидательная инициатива по сохранению исторической памяти стартовала и в Белоруссии. В республике проект реализован межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте Российской Федерации при поддержке администрации президента Республики Белоруссии, нижней палаты парламента и НАН Белоруссии. Первый билборд на трассе М1 посвящен Герою Советского Союза летчику Антону Алехновичу, родившемуся не территории нынешнего Смолевичского района. Он пережил Сталинградскую и Курскую битвы, участвовал в освобождении блокадного Ленинграда, а также многих стран: Белоруссии, Украины, Венгрии, стран Балтии. 19 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

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