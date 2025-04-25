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RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:32 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html
RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году - РИА Новости, 25.04.2025
RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
RT опубликовал видео с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:32:00+03:00
2025-04-25T11:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
германия
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. RT опубликовал видео с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году, сообщается на сайте телеканала. "RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые "оживили" с помощью нейросетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что героями ролика стали солдаты двух армий, которые первыми пожали друг другу руки — гвардии лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько со стороны Красной армии и лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски от армии США. "Оживлённые" фотографии позволили передать душевную атмосферу встречи, которая предвещала скорую победу над гитлеровской Германией и окончание Великой Отечественной войны", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013157904.html
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Видео с архивными фото встречи войск СССР на Эльбе в 1945 году
Видео с архивными фото встречи войск СССР на Эльбе в 1945 году
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сша, германия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Германия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году

RT показал кадры с архивными фото встречи с союзными войсками на Эльбе

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. RT опубликовал видео с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году, сообщается на сайте телеканала.
"RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые "оживили" с помощью нейросетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что героями ролика стали солдаты двух армий, которые первыми пожали друг другу руки — гвардии лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько со стороны Красной армии и лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски от армии США.
"Оживлённые" фотографии позволили передать душевную атмосферу встречи, которая предвещала скорую победу над гитлеровской Германией и окончание Великой Отечественной войны", - подчеркивается в сообщении.
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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