https://ria.ru/20250425/dreval-2013418996.html

Максим Древаль: Великая Победа — опора, объединяющая поколения и народы

Максим Древаль: Великая Победа — опора, объединяющая поколения и народы - РИА Новости, 25.04.2025

Максим Древаль: Великая Победа — опора, объединяющая поколения и народы

В России 28 апреля стартует федеральный просветительский марафон Знание.Первые Общества "Знание". В этот раз он посвящен 80-летию Великой Победы. О том, как... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:00:00+03:00

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2025-04-25T15:00:00+03:00

интервью

максим древаль

россия

великая отечественная война (1941-1945)

общество "знание"

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В России 28 апреля стартует федеральный просветительский марафон Знание.Первые Общества "Знание". В этот раз он посвящен 80-летию Великой Победы. О том, как "Знание" сохраняет и передает память о Великой Отечественной войне, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор просветительской организации Максим Древаль.— Максим Алексеевич, "Знание" проведет марафон в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Расскажите, пожалуйста, какая программа планируется для молодежи? Какие гости будут приглашены? — Действительно, с 28 по 30 апреля мы проводим особенный марафон, посвященный 80-летию Великой Победы. Для нас это не просто памятная дата, а фундамент, на котором строится вся наша современная жизнь. Марафон Знание.Первые охватит всю страну, все федеральные округа и пройдет в 11 городах, каждый из которых вписал свою страницу в историю Великой Отечественной войны. Это и города-герои — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь — и города воинской славы, трудовой доблести. Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.Мы хотим показать, как Победа связана с сегодняшним днем, и через истории подвигов вдохновить молодежь на новые достижения. Поэтому мы пригласили людей, которые могут с разных сторон раскрыть историю тех лет и их влияние на нашу жизнь. В первую очередь тех, кто не понаслышке знает, что такое защита Родины. Это и ветераны Великой Отечественной войны — с каждым годом их становится все меньше, именно поэтому сейчас так важно сохранить их свидетельства, и участники СВО, Герои России, военкоры.На марафоне выступят председатель правительства России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт и многие другие.— А кто-то из зарубежных коллег выразил готовность присоединиться к вашему масштабному мероприятию и прочитать лекцию в рамках марафона?— Мы точно знаем, что за рубежом огромное количество людей, которые с уважением относятся к России и не боятся говорить правду, ведь выступления иностранных лекторов уже стали традицией наших марафонов.Мы ожидаем участие экс-аналитика ЦРУ Рэя МакГоверна и известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Более того, мы видим и живой интерес молодежи из разных стран. Уже сейчас зарегистрировались участники из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии. Этот искренний интерес лучше любых слов показывает, что знания и историческая правда не знают границ — когда мы говорим о подвиге поколения, победившего нацизм, это находит отклик в сердцах людей по всему миру.— Есть ли желание как-то наладить коммуникацию с зарубежными странами, например, с США, учитывая, что наши межгосударственные отношения переживают перезагрузку?— Мы никогда не закрывались от других стран. Я напомню, что в прошлом году Общество "Знание" выступило генеральным партнером просветительской программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. В нем приняли участие 20 тысяч человек из 188 стран мира, в том числе делегация из США.Мы видим, что в мире существуют огромный интерес к нашей стране и острый запрос на правдивую информацию. Он особенно очевиден в год 80-летия Победы. Мы слышим этот запрос, и прямо сейчас в рамках нашей акции в преддверии Дня Победы лекции о Великой Отечественной войне проходят в том числе и за рубежом. Более того, они проходят и в странах, где буквально два года назад сообщалось о сносе почти 500 памятников советским солдатам-освободителям. Тем не менее, находятся люди, которые несмотря на возможное давление внутри своих стран, говорят правду о России. Так, поляки становятся лекторами Общества "Знание" и рассказывают местным жителям о Сталинградской битве, освобождении стран Европы силами советской армии. И эти лекции находят живой отклик у аудитории.— Как в дальнейшем вы планируете развивать просветительское сообщество?— В этом году пройдет юбилейный пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Количество победителей будет рекордным: 100 во взрослой категории и 21 — в юной. Сейчас заявочная кампания в самом разгаре, заявки от взрослых принимаются до 15 июля, а от юных лекторов до — 15 июня. Мы ввели специальные номинации, посвященные истории нашей страны, ее героям и достижениям: "Сохранение памяти о Великой Победе", "Достижения атомной отрасли" и "Поддержка СВО". Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведем народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей.— От некоторых западных политиков поступают рекомендации не приезжать на празднование Парада Победы в Москве. Что вы думаете об этом? Можно ли такие призывы считать частью информационного давления на Россию, и каким образом необходимо на это реагировать в просветительской работе с молодежью?— Подобные заявления вызывают чувство глубокого сожаления. Вместо того, чтобы в такой непростой исторический период искать точки соприкосновения, точки опоры в международных отношениях, ряд лидеров ЕС и стран, входящих в еврозону, выбирают путь конфронтации. Думаю, что они боятся правды. Им трудно смириться с тем, что уважение к России, как к стране-победителю, живет в сердцах миллионов людей по всему миру. Каждый из зарубежных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая на Парад Победы, делает выбор, на самом деле, не в пользу нашей страны, а в пользу исторической памяти, здравого смысла, человечности. Мы ждем гостей, наших друзей, в том числе, и из Европы – сильных, мужественных людей, которые, несмотря на угрозы, приняли решение в этот день быть с нами. Хочется поблагодарить их за это.Вы правильно сказали, эти заявления действительно можно считать частью информационного давления на Россию, очередной попыткой вычеркнуть нас из глобального исторического контекста. Уже не первый год против нашей страны ведется информационная война, которая нацелена, прежде всего, на подрастающие поколения. Есть такая поговорка: "Хочешь победить врага – воспитай его детей". Именно этим они и пытаются заниматься – хотят, чтобы мы забыли свое прошлое, в том числе и своих предков-героев, их подвиги, благодаря которым стал возможен мир на земле, в том числе и в их странах.Но, знаете, я считаю, что своими словами и действиями они наносят удар, прежде всего, по самой идее исторической справедливости, по всеобщей истории, которая включает в себя как победы человечества, так и поражения, вынесенные уроки, опираясь на которые мы можем строить мирное будущее.Мы активно работаем над тем, чтобы у населения России был, если можно так сказать, стойкий иммунитет к подобного рода манипуляциям с историей. Знание сегодня — это не просто сила, это щит, а Победа в Великой Отечественной войне — опора, которая объединяет поколения и народы.— На фоне проведения 9 мая Парада Победы в Москве Зеленский в Киеве планирует альтернативные мероприятия с европейскими политиками. Как вы оцениваете смысл и символику такого шага в контексте исторической памяти?— Все, чем занимается последние 10 лет украинский режим, провоцирует Россию. Однако, как показывает время, это не идет на пользу, в первую очередь, самой Украине. Зеленский и его команда, кажется, делают все для того, чтобы их страна перестала существовать, ушла в небытие. И что-то мне подсказывает, что это абсолютно точно не соответствует интересам украинцев.Об этом грустно говорить, но 9 мая из общего Дня Победы, из общего праздника со слезами на глазах превратился в инструмент политической конфронтации. Наши предки вместе воевали, вместе громили врага, освобождали города, страны, концентрационные лагеря. Огромное количество украинцев за подвиги во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. Память об этих людях живет в наших сердцах, в сердцах жителей постсоветских республик и большинства украинцев, несмотря на продолжающиеся попытки киевского режима навязать своему обществу новых "героев", таких, как, например, Бандера и тех, кто разделяет его идеи.Но Победа – она одна, и правда тоже одна. Ее невозможно отменить, замолчать, забыть, по крайней мере, до тех пор, пока ее бережно хранят и защищают миллионы людей, пока за ней стоят Россия и каждый из нас. И мы будем продолжать эту правду оберегать не потому, что нам надо кому-то что-то доказать, но потому что мы обязаны это сделать во имя наших предков и будущих поколений.От планируемого 9 мая в Киеве съезда "коалиции желающих", одна из целей которого продемонстрировать, очевидно, России, "единство и решимость" стран Европы, я не жду ничего хорошего. Уже сейчас абсолютно понятно, что этот съезд не коррелирует со смыслом праздничных мероприятий в Москве. Если иностранные делегации соберутся в городе-герое Киеве для того, чтобы почтить память жертв войны, то мы будем это только приветствовать. Но пока, принимая во внимание заявления представителей киевского режима, лидеров ЕС, считаю, что повестка в этот день там планируется, скажем так, не созидательная, нацеленная на продолжение боевых действий в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20250425/mashkov-2013389451.html

https://ria.ru/20250425/muzej-2013385747.html

https://ria.ru/20250425/diktant-2013379272.html

https://ria.ru/20250425/mishustin--2013361063.html

https://ria.ru/20250425/diktant_pobedy-2013021599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, максим древаль, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество "знание"