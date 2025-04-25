https://ria.ru/20250425/diktant-2013464646.html

В Таджикистане около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Диктанте Победы"

В Таджикистане около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В Таджикистане около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Диктанте Победы"

Около 2,5 тысячи человек написали диктант Победы в Таджикистане, акция охватила семь городов страны включая столицу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:47:00+03:00

2025-04-25T16:47:00+03:00

2025-04-25T16:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

душанбе

худжанд

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

диктант победы

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ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек написали диктант Победы в Таджикистане, акция охватила семь городов страны включая столицу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Ляйсан Абдуллина. "В Таджикистане диктант Победы написали около 2,5 тысячи человек на 21 площадках в Душанбе, Худжанде, Турсунзаде, Пенджикенте, Бохтаре, Кулябе и Исфаре", - сказала Абдуллина. По ее словам, диктант писали военнослужащие, школьники, студенты, преподаватели, участники проекта "Российский учитель за рубежом", российские соотечественники, и все желающие, для кого важна тема сохранения исторической правды. "В этом году основное направление диктанта задало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, были также и региональные вопросы для каждой из стран-участниц акции. В 2025 году по Таджикистану было пять вопросов", - отметила собеседница агентства. Она добавила, что участникам диктанта предлагалось ответить на вопросы о Героях Советского Союза – выходцах из Таджикской ССР, а также о развернутых там в военные годы эвакогоспиталях и сформированной в Сталинабаде 61-й кавалерийской дивизии. Этот блок заданий был разработан участниками Исторического клуба Русского дома в Душанбе. Акция проходила на площадке площадке представительства Россотрудничества в Душанбе, в школах, новых ресурсных центрах по изучению русского языка, в Русском доме в Худжанде. Диктант состоял из 25 вопросов различного уровня сложности - они касались великих полководцев, городов-героев и битв, изменивших ход войны. В их числе был и вопрос о Герое Советского Союза, уроженце Таджикистана Негмате Карабаеве, получившем это звание в 1940 году, во время войны с Финляндией.

https://ria.ru/20250425/diktant-2013431440.html

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html

таджикистан

душанбе

худжанд

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таджикистан, душанбе, худжанд, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы