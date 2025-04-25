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"Диктант Победы" прошел в Якутии - РИА Новости, 25.04.2025
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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
16:20 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/diktant-2013451793.html
"Диктант Победы" прошел в Якутии
"Диктант Победы" прошел в Якутии - РИА Новости, 25.04.2025
"Диктант Победы" прошел в Якутии
Якутия в пятницу развернула свыше 900 площадок международной акции "Диктант Победы", жители республики участвовали в мероприятии, в том числе, в шахте глубиной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:20:00+03:00
2025-04-25T16:20:00+03:00
республика саха (якутия)
арктика
мирнинский район
диктант победы
россия
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Якутия в пятницу развернула свыше 900 площадок международной акции "Диктант Победы", жители республики участвовали в мероприятии, в том числе, в шахте глубиной 400 метров, оленеводческом стаде в Арктике, на борту самолёта, а также впервые в парламенте республики, рассказала РИА Новости региональный координатор мероприятия Саргылана Неустроева. По ее словам, Якутия шесть лет подряд занимала первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по числу участников "Диктанта Победы". В 2024 году в мероприятии участвовали более 19 тысяч якутян. "Точное число по охвату в этом году станет известно к 27 апреля, когда будут обработаны все бланки. К самым необычным площадкам относятся оленеводческое стадо в Анабарском районе, шахта "АЛРОСА" глубиной 400 метров в Мирнинском районе, также диктант написали на борту самолёта авиакомпании "Якутия". Впервые площадку открыли в парламенте республики. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев участвовал в акции вместе с учащимися школы №1 в пригородном поселке Жатай. Также среди многочисленных участников патриотической акции бойцы СВО, которые находятся в родной Якутии в отпуске", - рассказала координатор. Заместитель председателя молодежного парламента Якутии Любомир Никифоров, в свою очередь, сообщил агентству, что на первой площадке в Ил Тумэне "Диктант Победы" написали школьники и представители рабочей молодежи. "Для нас эта акция стала традиционным мероприятием с 2019 года. Сегодня вместе с депутатами Якутии написали диктант 22 наших представителя", - сказал он. Спасатели и пожарные всех подразделений главного управления МЧС России по региону написали "Диктант Победы" на пяти площадках, развернутых чрезвычайным ведомством. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор внутренней службы, начальник Главка Павел Гарин. "В этом году мы значительно расширили географию акции. Считаю, что мероприятие играет важную роль в повышении исторической грамотности и патриотическом воспитании сотрудников", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html
https://ria.ru/20250422/jakutija-2012769488.html
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арктика, мирнинский район, диктант победы, россия
Республика Саха (Якутия), Арктика, Мирнинский район, Диктант Победы, Россия
"Диктант Победы" прошел в Якутии

"Диктант Победы" в Якутии прошел на шахте, в самолете и оленеводческом стаде

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Диктант Победы"
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Якутия в пятницу развернула свыше 900 площадок международной акции "Диктант Победы", жители республики участвовали в мероприятии, в том числе, в шахте глубиной 400 метров, оленеводческом стаде в Арктике, на борту самолёта, а также впервые в парламенте республики, рассказала РИА Новости региональный координатор мероприятия Саргылана Неустроева.
По ее словам, Якутия шесть лет подряд занимала первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по числу участников "Диктанта Победы". В 2024 году в мероприятии участвовали более 19 тысяч якутян.
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"Точное число по охвату в этом году станет известно к 27 апреля, когда будут обработаны все бланки. К самым необычным площадкам относятся оленеводческое стадо в Анабарском районе, шахта "АЛРОСА" глубиной 400 метров в Мирнинском районе, также диктант написали на борту самолёта авиакомпании "Якутия". Впервые площадку открыли в парламенте республики. Глава республики Айсен Сергеевич Николаев участвовал в акции вместе с учащимися школы №1 в пригородном поселке Жатай. Также среди многочисленных участников патриотической акции бойцы СВО, которые находятся в родной Якутии в отпуске", - рассказала координатор.
Заместитель председателя молодежного парламента Якутии Любомир Никифоров, в свою очередь, сообщил агентству, что на первой площадке в Ил Тумэне "Диктант Победы" написали школьники и представители рабочей молодежи. "Для нас эта акция стала традиционным мероприятием с 2019 года. Сегодня вместе с депутатами Якутии написали диктант 22 наших представителя", - сказал он.
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Спасатели и пожарные всех подразделений главного управления МЧС России по региону написали "Диктант Победы" на пяти площадках, развернутых чрезвычайным ведомством. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор внутренней службы, начальник Главка Павел Гарин. "В этом году мы значительно расширили географию акции. Считаю, что мероприятие играет важную роль в повышении исторической грамотности и патриотическом воспитании сотрудников", - отметил собеседник агентства.
 
Республика Саха (Якутия)АрктикаМирнинский районДиктант ПобедыРоссия
 
 
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