https://ria.ru/20250425/bundesver-2012937261.html

"Отсчет уже пошел". Что в Европе готовят против России

"Отсчет уже пошел". Что в Европе готовят против России - РИА Новости, 25.04.2025

"Отсчет уже пошел". Что в Европе готовят против России

Впервые со времен холодной войны Германия наращивает боеспособность — для полномасштабного противостояния с Россией. В преддверии прихода к власти нового... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:00:00+03:00

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германия

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хдс/хсс

lufthansa

социал-демократическая партия германии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Впервые со времен холодной войны Германия наращивает боеспособность — для полномасштабного противостояния с Россией. В преддверии прихода к власти нового правительства немецкое общество настраивают на милитаризацию и готовят население к обороне. Об особенностях военных планов Берлина — в материале РИА Новости.Готовность под вопросомПротивостояние с Москвой ХДС/ХСС и СДПГ закрепили в коалиционном соглашении: Россия — "самая главная и прямая угроза". И дата военного столкновения тоже известна."Наша цель — 2029-й. К этому времени мы должны быть в состоянии полной боевой готовности", — сообщил изданию Welt генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.Чтобы оперативно перебросить солдат и технику на восток, военные на днях вступили в переговоры с Lufthansa и Deutsche Bahn, пишет газета Handelsblatt."Бундесвер в доставке военных грузов за пределами зоны боевых действий почти полностью полагается на гражданские коммерческие компании. В морских и воздушных перевозках сверхгабаритных и сверхтяжелых объектов — даже на 100%", — поясняет оперативное командование вооруженных сил страны.Генерал Бройер подчеркивает: для войны с Россией нужно существенно увеличить численность войск.В ближайшие годы — до 460 тысячи человек. Двести тысяч — в строю, остальные — резервисты.О том, как это сделать, бурно дискутируют в бундестаге. В ХДС/ХСС выступают за возвращение призывной системы (отменена в 2011-м). Социал-демократы против. Пока добровольный принцип сохранили.Новая тенденция"Надо сделать бундесвер привлекательным работодателем", — заявил лидер СДПГ Ларс Клингбайль. Предполагается ввести больше льгот: например, бесплатные водительские права. Конкретные решения еще не приняты.Сошлись на том, что необходимо опросить мужское население о готовности послужить родине. Проанкетировать каждого взрослого немца. При желании немки тоже могут поучаствовать. Отобранные кандидаты получат приглашение в бундесвер.На таком формате настоял действующий министр обороны Борис Писториус, который, вероятно, сохранит свой пост в новом кабинете. Еще в прошлом году он требовал изменить подход к комплектованию армии из-за дефицита личного состава. Сейчас в войсках 182 тысячи человек, и даже такой показатель трудно поддерживать."Снижение численности военнослужащих прекратилось", — заверяют тем не менее в бундесвере. В 2024-м заявки подали 51 200 человек, что на восемь тысяч больше, чем в 2023-м.Впрочем, как отмечает Tagesschau, берут не всех, а на "гражданку" уходят десятки тысяч в год. В 2024-м — 20 000.Новое и забытое старое"У нас определенно слишком много офицеров и слишком мало солдат. Надо наоборот", — указал военный историк Зенке Найтцель. По его словам, без призыва ничего не получится.Президент Ассоциации немецких резервистов Патрик Сенсбург, в свою очередь, пожаловался, что слишком многих добровольцев отсеивают. Это тот самый персонаж, который требовал вернуть отмененные после окончания холодной войны дорожные знаки для танков, в том числе у мостов.Как ни крути, воевать в Германии мало кто хочет. По мартовскому опросу агентства Forsa — 17%. И это даже в случае прямой внешней агрессии.Курс на милитаризацию не поддерживают власти некоторых городов. Так, в Цвиккау (бывшая ГДР) запретили рекламу бундесвера в общественных местах. Земельный надзор признал это незаконным. Но администрация самопровозглашенного "города мира" сдаваться не намерена.В то же время в Минздраве Баварии считают, что пора оборудовать госпитали для раненых — по всей стране. А в Берлине озаботились военно-патриотическим воспитанием школьников.Представители ВВС негласно обсуждают с Lufthansa подряд на обучение пилотов истребителей. Национальный авиаперевозчик уже давно сотрудничает с бундесвером, помогая с операторами БПЛА. Цель всего этого не скрывается — война с Россией.

https://ria.ru/20240815/berlin-1966248608.html

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германия, россия, борис писториус, бундесвер германии, хдс/хсс, lufthansa , социал-демократическая партия германии