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Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ

Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025

Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ

Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:58:00+03:00

2025-04-22T14:58:00+03:00

2025-04-22T14:58:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Согласно информации из отрасли, ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей", - пишет издание. Данные переговоры являются частью подготовок на случай якобы "нападения России на территорию НАТО", утверждает Handelsblatt. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. После получения гражданской лицензии в школе Lufthansa Aviation Training пилоты затем уже переходили бы к обучению на конкретных военных самолётах и истребителях, пишет издание. В Lufthansa не стали подтверждать Handelsblatt информацию, однако в прошлом году глава компании Карстен Шпор сообщал, что Lufthansa и бундесвер находятся в хороших отношениях и авиакомпания готова расширить своё предложение по обучению пилотов. На данный момент Lufthansa проводит тренировки для военных операторов БПЛА, которые по правилам немецкой армии должны сперва пройти обучение гражданскому пилотированию. Отмечается, что ранее дочерняя компания Lufthansa Technik основала отдельное бюро для работы в оборонной области. Глава компании Зёрен Штарк заявлял ранее Handelsblatt в контексте украинского конфликта, что бундесвер должен быть подготовлен для оперативной деятельности и бюро намерено сделать свой вклад в это. По данным Handelsblatt, Бундесвер ведёт переговоры с Lufthansa Technik о логистике и техническом обслуживании находящихся в изготовлении истребителей F-35, транспортного вертолёта Boeing Chinook CH-47 и разведывательного самолёта P-8. В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

https://ria.ru/20240907/istrebiteli--1971315640.html

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