Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении военных пилотов
© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
«
"Согласно информации из отрасли, ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей", - пишет издание. Данные переговоры являются частью подготовок на случай якобы "нападения России на территорию НАТО", утверждает Handelsblatt.
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
20 января, 14:44
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
После получения гражданской лицензии в школе Lufthansa Aviation Training пилоты затем уже переходили бы к обучению на конкретных военных самолётах и истребителях, пишет издание.
В Lufthansa не стали подтверждать Handelsblatt информацию, однако в прошлом году глава компании Карстен Шпор сообщал, что Lufthansa и бундесвер находятся в хороших отношениях и авиакомпания готова расширить своё предложение по обучению пилотов.
На данный момент Lufthansa проводит тренировки для военных операторов БПЛА, которые по правилам немецкой армии должны сперва пройти обучение гражданскому пилотированию.
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии
7 сентября 2024, 19:17
Отмечается, что ранее дочерняя компания Lufthansa Technik основала отдельное бюро для работы в оборонной области. Глава компании Зёрен Штарк заявлял ранее Handelsblatt в контексте украинского конфликта, что бундесвер должен быть подготовлен для оперативной деятельности и бюро намерено сделать свой вклад в это.
По данным Handelsblatt, Бундесвер ведёт переговоры с Lufthansa Technik о логистике и техническом обслуживании находящихся в изготовлении истребителей F-35, транспортного вертолёта Boeing Chinook CH-47 и разведывательного самолёта P-8.
В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой
28 марта, 16:24