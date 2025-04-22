Рейтинг@Mail.ru
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/vvs-2012743022.html
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ
Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:58:00+03:00
2025-04-22T14:58:00+03:00
германия
россия
москва
карстен шпор
нато
бундесвер германии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_5d95fb056f5f822eb39254a94f7c928b.jpg
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Согласно информации из отрасли, ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей", - пишет издание. Данные переговоры являются частью подготовок на случай якобы "нападения России на территорию НАТО", утверждает Handelsblatt. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. После получения гражданской лицензии в школе Lufthansa Aviation Training пилоты затем уже переходили бы к обучению на конкретных военных самолётах и истребителях, пишет издание. В Lufthansa не стали подтверждать Handelsblatt информацию, однако в прошлом году глава компании Карстен Шпор сообщал, что Lufthansa и бундесвер находятся в хороших отношениях и авиакомпания готова расширить своё предложение по обучению пилотов. На данный момент Lufthansa проводит тренировки для военных операторов БПЛА, которые по правилам немецкой армии должны сперва пройти обучение гражданскому пилотированию. Отмечается, что ранее дочерняя компания Lufthansa Technik основала отдельное бюро для работы в оборонной области. Глава компании Зёрен Штарк заявлял ранее Handelsblatt в контексте украинского конфликта, что бундесвер должен быть подготовлен для оперативной деятельности и бюро намерено сделать свой вклад в это. По данным Handelsblatt, Бундесвер ведёт переговоры с Lufthansa Technik о логистике и техническом обслуживании находящихся в изготовлении истребителей F-35, транспортного вертолёта Boeing Chinook CH-47 и разведывательного самолёта P-8. В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
https://ria.ru/20240907/istrebiteli--1971315640.html
https://ria.ru/20250328/frg-2007980267.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932025009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d810a07f88f7fb19feb5c1e4f6349592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, москва, карстен шпор, нато, бундесвер германии, в мире
Германия, Россия, Москва, Карстен Шпор, НАТО, Бундесвер Германии, В мире
Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении пилотов, пишут СМИ

Немецкие ВВС ведут переговоры с Lufthansa об обучении военных пилотов

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Германии ведут переговоры с немецкой авиакомпанией Lufthansa об обучении будущих военных пилотов на случай конфликта, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
«
"Согласно информации из отрасли, ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей", - пишет издание. Данные переговоры являются частью подготовок на случай якобы "нападения России на территорию НАТО", утверждает Handelsblatt.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
20 января, 14:44
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
После получения гражданской лицензии в школе Lufthansa Aviation Training пилоты затем уже переходили бы к обучению на конкретных военных самолётах и истребителях, пишет издание.
В Lufthansa не стали подтверждать Handelsblatt информацию, однако в прошлом году глава компании Карстен Шпор сообщал, что Lufthansa и бундесвер находятся в хороших отношениях и авиакомпания готова расширить своё предложение по обучению пилотов.
На данный момент Lufthansa проводит тренировки для военных операторов БПЛА, которые по правилам немецкой армии должны сперва пройти обучение гражданскому пилотированию.
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
СМИ: немецкие истребители выполнили маневры у границы с Россией в Финляндии
7 сентября 2024, 19:17
Отмечается, что ранее дочерняя компания Lufthansa Technik основала отдельное бюро для работы в оборонной области. Глава компании Зёрен Штарк заявлял ранее Handelsblatt в контексте украинского конфликта, что бундесвер должен быть подготовлен для оперативной деятельности и бюро намерено сделать свой вклад в это.
По данным Handelsblatt, Бундесвер ведёт переговоры с Lufthansa Technik о логистике и техническом обслуживании находящихся в изготовлении истребителей F-35, транспортного вертолёта Boeing Chinook CH-47 и разведывательного самолёта P-8.
В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой
28 марта, 16:24
 
ГерманияРоссияМоскваКарстен ШпорНАТОБундесвер ГерманииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала