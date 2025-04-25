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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:09:00+03:00
2025-04-25T06:09:00+03:00
2025-04-25T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.10 мск и продлилась почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА