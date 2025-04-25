Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/bpla-2013314160.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:09:00+03:00
2025-04-25T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.10 мск и продлилась почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013314003.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в четверг в 22.10 мск и продлилась почти восемь часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
Украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала