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Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода - РИА Новости, 25.04.2025
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09:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/bilety-2013325079.html
Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода
Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода - РИА Новости, 25.04.2025
Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода
Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:12:00+03:00
2025-04-25T09:12:00+03:00
федеральная пассажирская компания
ржд
владимир пястолов
москва
россия
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК. Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда. "Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов. Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс". "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20250425/puteshestviya-2009900350.html
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федеральная пассажирская компания, ржд, владимир пястолов, москва, россия, санкт-петербург, общество
Федеральная пассажирская компания, РЖД, Владимир Пястолов, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Общество
Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода

ФПК: ж/д билеты на некоторые дальние поезда в РФ начали продавать за полгода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводник пассажирского поезда
Проводник пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проводник пассажирского поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
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"Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК.
Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
"Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов.
Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс".
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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