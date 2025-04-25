https://ria.ru/20250425/bilety-2013325079.html

Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода

Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода - РИА Новости, 25.04.2025

Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода

Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:12:00+03:00

2025-04-25T09:12:00+03:00

2025-04-25T09:12:00+03:00

федеральная пассажирская компания

ржд

владимир пястолов

москва

россия

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК. Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда. "Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов. Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс". "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20250425/puteshestviya-2009900350.html

https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html

москва

россия

санкт-петербург

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федеральная пассажирская компания, ржд, владимир пястолов, москва, россия, санкт-петербург, общество