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Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске - РИА Новости, 25.04.2025
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23:04 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/azerbaydzhan-2013524361.html
Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске
Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске - РИА Новости, 25.04.2025
Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске
В Азербайджан из РФ экстрадированы трое находившихся в розыске граждан, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:04:00+03:00
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азербайджан
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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. В Азербайджан из РФ экстрадированы трое находившихся в розыске граждан, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. "Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции трех граждан республики. Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они уклонились от следствия и скрылись, были объявлены в международный розыск. Подозреваемые были обнаружены на территории РФ и доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении. В начале апреля четверо граждан Азербайджана также были экстрадированы из РФ в Баку.
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россия, азербайджан, в мире, генеральная прокуратура рф
Россия, Азербайджан, В мире, Генеральная прокуратура РФ
Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске

Из России в Азербайджан экстрадировали троих находившихся в розыске граждан

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке
Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке. Архивное фото
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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. В Азербайджан из РФ экстрадированы трое находившихся в розыске граждан, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры.
"Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции трех граждан республики. Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они уклонились от следствия и скрылись, были объявлены в международный розыск. Подозреваемые были обнаружены на территории РФ и доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении.
В начале апреля четверо граждан Азербайджана также были экстрадированы из РФ в Баку.
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РоссияАзербайджанВ миреГенеральная прокуратура РФ
 
 
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