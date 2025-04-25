https://ria.ru/20250425/azerbaydzhan-2013524361.html

Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске

Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске - РИА Новости, 25.04.2025

Из России экстрадировали троих азербайджанцев, находившихся в розыске

В Азербайджан из РФ экстрадированы трое находившихся в розыске граждан, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:04:00+03:00

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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. В Азербайджан из РФ экстрадированы трое находившихся в розыске граждан, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. "Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции трех граждан республики. Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Поскольку они уклонились от следствия и скрылись, были объявлены в международный розыск. Подозреваемые были обнаружены на территории РФ и доставлены в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении. В начале апреля четверо граждан Азербайджана также были экстрадированы из РФ в Баку.

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россия, азербайджан, в мире, генеральная прокуратура рф