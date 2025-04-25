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В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/audit-2013315635.html
В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву
В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.04.2025
В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву
Соединенным Штатам необходимо организовать совместный с Россией аудит поставок вооружений на Украину и их перепродажи Киевом, заявил РИА Новости член думского... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:38:00+03:00
2025-04-25T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
адальби шхагошев
илон маск
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо организовать совместный с Россией аудит поставок вооружений на Украину и их перепродажи Киевом, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. "Африка подарила Соединенным Штатам шанс начать обоснованный аудит военной помощи Украине, о котором говорил Илон Маск... Этот аудит может стать совместным проектом России и США, учитывая объем информации об утечках украинского оружия, которой обладает Российская Федерация", - сказал Шхагошев. Депутат отметил, что ранее появилась информация о том, что в ходе визита Владимира Зеленского в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса может попросить от него объяснений по поводу предполагаемой причастности Киева к вооружению и подготовке боевиков, действующих на африканском континенте. Парламентарий напомнил, что глава МИД Мали до этого называл Украину террористическим государством. "Обнаружение следов украинской военной помощи террористам в Африке и на Ближнем Востоке носит не единичные случаи, а становится тенденцией. И чем дальше, тем больше таких случаев будет возникать", - считает Шхагошев. По его словам, российские специальные службы фиксировали множество фактов поставок украинского оружия и боеприпасов на теневой рынок и готовы при необходимости предоставить информацию.
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в мире, украина, россия, киев, адальби шхагошев, илон маск, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Адальби Шхагошев, Илон Маск, Владимир Зеленский
В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву

Депутат Шхагошев: США должны провести совместный аудит поставок оружия Украине

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Депутат Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо организовать совместный с Россией аудит поставок вооружений на Украину и их перепродажи Киевом, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Африка подарила Соединенным Штатам шанс начать обоснованный аудит военной помощи Украине, о котором говорил Илон Маск... Этот аудит может стать совместным проектом России и США, учитывая объем информации об утечках украинского оружия, которой обладает Российская Федерация", - сказал Шхагошев.
Депутат отметил, что ранее появилась информация о том, что в ходе визита Владимира Зеленского в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса может попросить от него объяснений по поводу предполагаемой причастности Киева к вооружению и подготовке боевиков, действующих на африканском континенте. Парламентарий напомнил, что глава МИД Мали до этого называл Украину террористическим государством.
"Обнаружение следов украинской военной помощи террористам в Африке и на Ближнем Востоке носит не единичные случаи, а становится тенденцией. И чем дальше, тем больше таких случаев будет возникать", - считает Шхагошев.
По его словам, российские специальные службы фиксировали множество фактов поставок украинского оружия и боеприпасов на теневой рынок и готовы при необходимости предоставить информацию.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Госдуме прокомментировали выводы комитета ООН о ситуации на Украине
24 апреля, 23:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАдальби ШхагошевИлон МаскВладимир Зеленский
 
 
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