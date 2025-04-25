https://ria.ru/20250425/1063177692.html

Города-герои России: за что присвоили звание и почему их так называют

Города герои: список, названия, за что получили звание

Города-герои России: за что присвоили звание и почему их так называют

Город-герой — высшая степень отличия, присваиваемая в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:35:00+03:00

2025-04-25T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Город-герой — высшая степень отличия, присваиваемая в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Согласно Положению о почетном звании "Город-герой", утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года, городу, удостоенному этого звания, вручались орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", которые изображались затем на знамени города, а также выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. В городе-герое устанавливался обелиск с изображением ордена Ленина, медали "Золотая Звезда" и текста указа Президиума Верховного Совета СССР.Список городов-героевКакие города входят в список городов-героев и о том, сколько их всего на данный момент, рассказано далее.Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года — Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости — звание "Крепость-герой".В настоящее время два из них (Киев и Одесса) находятся на территории Украины, два (Минск и Брестская крепость) — на территории Белоруссии, остальные в России.Первые города-героиВпервые городами-героями были названы Ленинград, Сталинград (с 1961 года — Волгоград), Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, за несколько дней до окончания ВОВ, но официально это звание было закреплено за ними в 1965 году после утверждения Положения о почетном звании "Город-герой" и сохраняется до сих пор.Города-герои в РоссииГород-герой МоскваМосква — столица России. В период Великой Отечественной войны город был не только политическим, но и военным центром государства. Отсюда Государственный комитет обороны, Советское правительство и Ставка Верховного Главнокомандования руководили операциями на фронтах и всей жизнью страны.С начала ВОВ многие москвичи ушли на фронт, в дивизии народного ополчения, истребительные батальоны, батальоны местной противовоздушной обороны. Около 600 тысяч жителей столицы и Подмосковья, главным образом женщины, участвовали в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве и в самом городе.В октябре 1941 года — апреле 1942 года произошла одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны — Московская битва, завершившаяся поражением стратегической группировки немецко-фашистских войск. В битве за Москву был развеян миф о непобедимости немецкой армии, потерпел окончательный крах гитлеровский план "молниеносной войны" против СССР.В результате наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, в ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Москве было присвоено почётное звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Город-герой Санкт-Петербург (до 1991 года — Ленинград)Ленинград стоит на особом месте — он единственный город, переживший почти трехлетнюю блокаду (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), но так и не сдавшийся врагам.С приближением гитлеровцев к городу около 500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, свыше 300 тысяч пошли на фронт добровольцами в народное ополчение (сформировано 10 дивизий), в ряды Красной Армии, в батальоны местной противовоздушной обороны, истребительные батальоны, партизанские отряды. В суровых условиях блокады Ленинграда рабочие города выпускали продукцию для обороны.Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вёл непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки овладеть им. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. Жители города и защитники заплатили страшную цену за то, что не отдали город врагу. За время блокады Ленинграда погибло от голода и обстрелов свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, это число составляет не менее одного миллиона человек).В 1945 году за мужество и отвагу в годы войны Ленинград награждён орденом Ленина, а в мае 1965 года медалью "Золотая Звезда".Город-герой Волгоград (до 1961 года — Сталинград)Город покрыл себя неувядаемой славой в Великую Отечественную войну. С началом войны промышленность Сталинграда наращивала выпуск военной продукции. На подступах к Сталинграду было создано четыре оборонительных обвода. В оборонительных работах участвовало 225 тысяч жителей города и всей области.С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на подступах и в самом городе происходило одно из крупнейших во Второй мировой войне сражений — Сталинградская битва.Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 миллиона человек.Население города являлось важнейшим источником пополнения рядов защитников Сталинграда во время ВОВ.В городе были сформированы корпус народного ополчения (12 тысяч человек), 79 истребительных батальонов общей численностью 13 тысяч человек. Несмотря на ожесточенные бомбардировки (гитлеровцы обрушили свыше трех миллионов бомб, мин и артиллерийских снарядов), рабочие Сталинграда не прекращали ремонт и выпуск техники и вооружения. Бои в городе шли за каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли.Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе битвы общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.8 мая 1965 года город-герой Волгоград был награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".Город-герой ТулаГород является крупным промышленным центром России, расположен в 185 километрах к югу от Москвы.В Великую Отечественную войну осенью 1941 года в Туле были сформированы 79 истребительных батальонов общей численностью свыше 10 тысяч человек и Тульский рабочий полк. Десятки тысяч жителей города и области участвовали в строительстве оборонительных сооружений.В октябре-декабре 1941 года город находился почти в полном кольце осады, советские войска и население Тулы героически обороняли город от немецко-фашистских войск, безуспешно пытавшихся овладеть им. Предприятия Тулы в условиях непрерывных авиационных налетов противника и под артиллерийско-минометным огнем выпускали военную продукцию, ремонтировали военную технику и вооружение. В декабре 1941 года советские войска перешли в наступление, разгромили вражескую группировку и сняли осаду города, ликвидировав угрозу обхода Москвы с юга.За мужество и стойкость, проявленную защитниками города в ожесточённых боях, Тула в 1966 году была награждена орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года Туле было присвоено почётное звание "Город-герой" с вручением медали "Золотая Звезда".Город-герой СмоленскВ начале Великой Отечественной войны Смоленск оказался на направлении главного удара немецких войск на Москву. Битве за город, продолжавшейся с 15 по 28 июля 1941 года, предшествовали непрекращающиеся бомбардировки с воздуха, начавшиеся с первых дней войны. Жители активно помогали обороне: рыли окопы и противотанковые рвы, устраивали заграждения на дорогах и баррикады на улицах, сооружали взлётные площадки для авиации. После ожесточенных боёв последние советские части оставили Смоленск в ночь на 29 июля 1941 года. Гитлеровцы установили в городе жесткий оккупационный режим, создали несколько концлагерей и гетто. За время оккупации в Смоленске и окрестностях было уничтожено свыше 135 тысяч советских военнопленных и мирных жителей. В ответ массово в окрестностях Смоленска создавались партизанские отряды, в городе действовало подполье. Смоленск был освобождён в сентябре 1943 года.В 1983 году город был награжден орденом Ленина.6 мая 1985 года Смоленску было присвоено почётное звание "Город-герой" с вручением медали "Золотая Звезда".Город-герой МурманскМурманск расположен за северным полярным кругом, находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, имеет незамерзающий порт. С первых дней Великой Отечественной войны Мурманск, в районе которого находилась главная база Северного флота, стал фронтовым городом. Гитлеровцы хотели захватить город в кратчайшие сроки, но, не пробившись к Кольскому заливу и Мурманску, они с 1942 года систематически подвергали город воздушным ударам. Попытки вывести из строя порт и железнодорожную станцию, заблокировать залив подводными лодками продолжались до последнего дня войны.Несмотря на это, промышленные предприятия всего города не прекращали работу. Они изготовляли автоматы, минометы, гранаты, волокуши, горные сани, лыжи, шлюпки. Тысячи мурманчан участвовали в создании оборонительных рубежей. Оборонявшие Мурманск войска и трудящиеся города обеспечили бесперебойную работу порта. С января 1942 года через Мурманск поступали грузы из портов Северной Атлантики и отправлялись грузы из СССР. За время войны в порту было разгружено около 250 транспортов, переработано свыше двух миллионов тонн грузов.Военная угроза Мурманску была снята в октябре 1944 года, когда советские войска разгромили группировку немецких войск на Крайнем Севере и освободили советское Заполярье.6 мая 1985 года Мурманску было присвоено почётное звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Так Мурманск пополнил список городов-героев.Город-герой СевастопольСевастополь находится в Крыму, на берегу Черного моря. Он по праву считается одним из самых стойких городов времён Великой Отечественной войны, его защитники держали героическую оборону с 30 октября 1941 года по 2 июля 1942 года. За это время фашистами были предприняты четыре массированные атаки с целью взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, защищавших город, немецко-фашистское командование было вынуждено сменить тактику — началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями на линии фронта.Важную роль в обороне Севастополя сыграли жители, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений, изготовляли оружие и боеприпасы для фронта, оказывали помощь раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение. Организованное сопротивление и эвакуация защитников города продолжались до 2 июля 1942 года.Из оставшихся в Севастополе войск лишь немногочисленным группам удалось с боями прорваться в горы к партизанам.После оккупации Севастополя гитлеровцы установили в городе жестокий оккупационный режим. Было уничтожено 27 тысяч мирных жителей. Во время оккупации в городе действовала подпольная организация.Оборона Севастополя, продолжавшаяся восемь месяцев, имела важное военно-политическое и стратегическое значение. Надолго сковав крупные силы войск противника, защитники Севастополя самоотверженной обороной нарушили план гитлеровского командования на южном крыле советско-германского фронта.Город был освобожден 9 мая 1944 года советскими войсками в результате Крымской операции.8 мая 1965 года городу-герою Севастополю были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".Город-герой НовороссийскНовороссийск находится в Краснодарском крае России на берегу Цемесской бухты Чёрного моря. Во время Великой Отечественной войны был базой Черноморского флота. В 1941-1942 годах через Новороссийск снабжались жители осажденного Севастополя. В начале сентября 1942 года немецко-фашистские войска захватили большую часть города. Врагу так и не удалось полностью взять город — крошечный участок Новороссийска в районе цементных заводов оставался в руках советских солдат.Оборона Новороссийска длилась 393 дня. Советские войска и силы флота, измотав и обескровив противника, сорвали его планы прорваться в Закавказье через Новороссийск.В оккупированной части города действовала подпольная организация. На основе ее данных советская артиллерия наносила удары по штабам и другим объектам врага. За время оккупации Новороссийска около семи тысяч человек были замучены в застенках гестапо, более 32 тысяч человек угнаны на принудительные работы. Город был почти полностью разрушен.В ночь на 4 февраля 1943 года южнее Новороссийска был высажен морской десант, который захватил плацдарм (Малая земля) и удерживал его до полного освобождения города советскими войсками 16 сентября 1943 года.14 сентября 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР городу было присвоено почётное звание "Город-герой" с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина.Город-герой КерчьКерчь находится в Крыму, на берегу Керченского пролива. Во время Великой Отечественной войны 16 ноября 1941 года город был оставлен советскими войсками. В Керчи действовало антифашистское подполье, в окрестностях — партизаны. Город был освобожден советскими войсками 30 декабря 1941 года, но 19 мая 1942 года вновь оккупирован фашистами. Почти пять месяцев в 1942 году в Аджимушкайских каменоломнях вели героическую борьбу с гитлеровцами часть войск Крымского фронта, не успевшая эвакуироваться с Керченского полуострова на Таманский, и партизаны. Вновь Керчь была освобождена 11 апреля 1944 года.14 сентября 1973 года Керчи присвоено звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250425/muzej-2013385747.html

https://ria.ru/20250425/dreval-2013418996.html

https://ria.ru/20250425/diktant-2013317841.html

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html

https://ria.ru/20250425/rokossovskij-2013306940.html

https://ria.ru/20250425/gazety-2013299863.html

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справки, украина, белоруссия, европа, весь мир, великая отечественная война (1941-1945), россия