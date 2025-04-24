https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013292592.html

Зеленский снова попытался диктовать Трампу, что ему говорить

Зеленский снова попытался диктовать Трампу, что ему говорить - РИА Новости, 24.04.2025

Зеленский снова попытался диктовать Трампу, что ему говорить

Владимир Зеленский снова начал диктовать президенту США Дональду Трампу, что ему говорить, а что нет, комментируя формулировки, которые американский лидер... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:22:00+03:00

2025-04-24T22:22:00+03:00

2025-04-24T22:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал диктовать президенту США Дональду Трампу, что ему говорить, а что нет, комментируя формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине. "Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну", - заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Зеленский регулярно пытается учить Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало резко негативную реакцию как самого президента США, так и его администрации. Несколькими часами ранее Зеленский на пресс-конференции в ЮАР тоже пытался указывать Трампу, что ему включать, а что не включать в мирный план. Накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю Украину уже через три года. Самый яркий эпизод, связанный с попытками главы киевского режима учить президента США, произошел 28 февраля в Белом доме, где Трамп отчитал Зеленского, заявив, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013260717.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп