Зеленский снова начал указывать Трампу, что включать в план по Украине
Зеленский указывает Трампу, что включать в план по урегулированию на Украине
© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский снова стал указывать президенту США Дональду Трампу, что включать или не включать в план по урегулированию конфликта на Украине.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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"Какие компромиссы с территориями, вы спросили. Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты, после предложений США появились другие бумаги", - сказал Зеленский на пресс-конференции в ЮАР, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
По его словам, какие-то предложения Киев не сможет выполнить, поскольку они якобы противоречат "ценностям или Конституции Украины".
"Мы все делаем, что предлагали партнеры, только то, что противоречит нашему законодательству и Конституции, мы не можем делать, и это понятно", - отметил Зеленский.
Он также назвал "большим компромиссом" со стороны Киева согласие сесть с Россией за стол переговоров, хотя киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
"Мы очень надеемся, что США могут давить сильнее (на Россию - ред.) и будет полное прекращение огня. Но есть серьезный момент. Кто будет гарантом, прежде всего гарантий безопасности для Украины... Мы хотим, чтобы среди гарантов безопасности были сильные игроки, у кого есть сила... Безусловно должны быть США, Европа… Мы бы хотели, чтобы представители африканского континента были среди этих лидеров", - добавил Зеленский.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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