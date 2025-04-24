https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013235763.html

Политолог высказался, чем для ЮАР обернется визит Зеленского

Политолог высказался, чем для ЮАР обернется визит Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025

Политолог высказался, чем для ЮАР обернется визит Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) может нанести репутационный ущерб ее статусу нейтрального государства, поставив ее в один ряд со... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:33:00+03:00

2025-04-24T16:33:00+03:00

2025-04-24T17:00:00+03:00

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КЕЙПТАУН, 24 апр - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) может нанести репутационный ущерб ее статусу нейтрального государства, поставив ее в один ряд со странами коллективного Запада, сказал РИА Новости южноафриканский политический аналитик Ренева Фури. В четверг Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Позже поступила информация, что Зеленский внезапно решил отменить часть визита в ЮАР и вернуться на Украину. "Хотя официально это преподносится как продолжение мирной миссии стран Африки (по Украине - ред.), идея принять Зеленского у себя рискует привести Южную Африку в один ряд с теми самыми западными державами, которые обвиняют в затягивании конфликта", - сказал Фури. Эксперт также отметил, что правительства ряда европейских стран, в частности Великобритании и некоторых государств Европейского Союза (ЕС), гораздо больше заинтересованы в продлении конфликта, чем в его разрешении. По его словам, элиты этих стран в первую очередь заинтересованы в реализации оборонных контрактов и приобретении политических рычагов давления, ценой которых становятся жизни граждан Украины. "Коммунистическая партия Южной Африки (SACP) забила тревогу, предупредив, что визит Зеленского может поставить под угрозу международную репутацию Южной Африки и нарушить ее принципы неприсоединения… (Зеленский - ред.) всё чаще рассматривается как представитель западных интересов, а не как законный представитель украинской демократии", - добавил Фури. Ранее в четверг возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой южноафриканская партия "Умконто ве сизве" организовала акцию протеста у официальной резиденции правительства ЮАР в Претории под лозунгом "Not Welcomed" (с англ. "Не рады"). Участники акции выступили с критикой решения правительства страны принять Зеленского, заявив, что его присутствие противоречит нейтральной позиции Южной Африки по отношению к конфликту на Украине. Члены Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) также выступили с протестами против визита Зеленского, сообщали местные СМИ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пресс-конференции с Зеленским заявил, что республика поддерживает все усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня и призвал все стороны конфликта к безоговорочному прекращению огня, чтобы дать начало дальнейшим переговорам. Он также сообщил, что ЮАР готова сыграть свою роль в мирном процессе между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html

https://ria.ru/20250424/pretoriya-2013208399.html

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