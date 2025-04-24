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Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину - РИА Новости, 24.04.2025
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11:06 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013132721.html
Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину
Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину - РИА Новости, 24.04.2025
Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину
Владимир Зеленский внезапно решил отменить часть визита в Южно-Африканскую Республику и вернуться на Украину. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:06:00+03:00
2025-04-24T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский внезапно решил отменить часть визита в Южно-Африканскую Республику и вернуться на Украину. В четверг Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. "Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Зеленский ранее неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, на встречу с президентом Америки Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен. Их встреча в Вашингтоне 28 февраля и перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. Неоднократно Зеленский хамил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и премьеру Словакии Роберту Фицо.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html
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в мире, украина, юар, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сирил рамафоса
В мире, Украина, ЮАР, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса
Зеленский отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину

Зеленский неожиданно отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский внезапно решил отменить часть визита в Южно-Африканскую Республику и вернуться на Украину.
В четверг Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, на встречу с президентом Америки Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен. Их встреча в Вашингтоне 28 февраля и перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.
Неоднократно Зеленский хамил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и премьеру Словакии Роберту Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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