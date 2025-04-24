https://ria.ru/20250424/vulkan-2013082069.html
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка - РИА Новости, 24.04.2025
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка
Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:24:00+03:00
2025-04-24T04:24:00+03:00
2025-04-24T04:24:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В посёлках Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении. Ранее очевидцы сообщали в социальных сетях, что выпадение пепла наблюдается в селе Атласово. Между тем, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, где смоделировали траекторию распространения пеплового облака, в настоящее время частицы относит в сторону еще одного населенного пункта - поселка Козыревск Усть-Камчатского района. Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла. Он составил 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на северо-северо-восток от вулкана. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов. Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250424/vulkan-2013080091.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка
МЧС: пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка