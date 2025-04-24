Рейтинг@Mail.ru
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vulkan-2013082069.html
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка - РИА Новости, 24.04.2025
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка
Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:24:00+03:00
2025-04-24T04:24:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961629650_33:0:967:526_1920x0_80_0_0_65b6e164d2bf90848e968b980beb08af.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В посёлках Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении. Ранее очевидцы сообщали в социальных сетях, что выпадение пепла наблюдается в селе Атласово. Между тем, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, где смоделировали траекторию распространения пеплового облака, в настоящее время частицы относит в сторону еще одного населенного пункта - поселка Козыревск Усть-Камчатского района. Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла. Он составил 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на северо-северо-восток от вулкана. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов. Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250424/vulkan-2013080091.html
https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961629650_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_9cc50a23e97327f73b9c2b9507f4bc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка

МЧС: пеплопад от вулкана Безымянный накрыл три камчатских поселка

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Пеплопад от извержения вулкана Безымянный на Камчатке накрыл три поселка Мильковского округа полуострова, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"В посёлках Лазо, Атласово и Таёжный Мильковского округа в результате пеплового выброса из вулкана Безымянного наблюдается выпадение вулканического пепла. Жизнедеятельность населения не нарушена. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Кратер вулкана Безымянный и вулкан Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров
03:26
Ранее очевидцы сообщали в социальных сетях, что выпадение пепла наблюдается в селе Атласово.
Между тем, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, где смоделировали траекторию распространения пеплового облака, в настоящее время частицы относит в сторону еще одного населенного пункта - поселка Козыревск Усть-Камчатского района.
Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла. Он составил 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на северо-северо-восток от вулкана. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов.
Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный
12 апреля, 01:56
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала