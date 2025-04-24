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Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров - РИА Новости, 24.04.2025
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03:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vulkan-2013080091.html
Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров
Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров - РИА Новости, 24.04.2025
Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров
Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:26:00+03:00
2025-04-24T03:26:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов. Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров

Пятый за сутки выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на высоту 11 километров

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкКратер вулкана Безымянный и вулкан Ключевская сопка
Кратер вулкана Безымянный и вулкан Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / И. Носов
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Кратер вулкана Безымянный и вулкан Ключевская сопка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.
Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов.
Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный
12 апреля, 01:56
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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