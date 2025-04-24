https://ria.ru/20250424/vulkan-2013080091.html

Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров

Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров - РИА Новости, 24.04.2025

Выброс пепла вулкана Безымянный поднялся на 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:26:00+03:00

2025-04-24T03:26:00+03:00

2025-04-24T03:26:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 11 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении. Код опасности для авиации повышен до "красного". Это значит, что выбросы пепла из кратера Безымянного опасны для все типов воздушных судов. Вулкан расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и 350 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук