https://ria.ru/20250424/vulkan-2013078224.html

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до восьми километров

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до восьми километров - РИА Новости, 24.04.2025

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до восьми километров

Вулкан Безымянный произвел несколько выбросов пепла на высоту до 8000 метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:46:00+03:00

2025-04-24T02:46:00+03:00

2025-04-24T02:46:00+03:00

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр – РИА Новости. Вулкан Безымянный произвел несколько выбросов пепла на высоту до 8000 метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "За прошедшую ночь, по сейсмическим данным, на вулкане произошло три пепловых выброса. Высота каждого составила около 6000 метров над уровнем моря. В 11.00 (2.00 мск) произошёл (выброс) около 8000 метров над уровнем моря", - сообщили в службе В настоящее время исполин для видеонаблюдения закрыт. Ему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Спасатели предупреждают путешественников об опасности поездок в район вулкана Безымянный.

https://ria.ru/20250412/vulkan-2010832179.html

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2025

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российская академия наук