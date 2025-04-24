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Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:55 24.04.2025 (обновлено: 12:32 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vov-2013139326.html
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Первые георгиевские ленточки появились в четверг на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у здания... РИА Новости, 24.04.2025
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фото
георгиевская ленточка (акция)
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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Первые георгиевские ленточки появились в четверг на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у здания информационного агентства "Россия сегодня", где и была придумана эта акция. Знак подвига и мужества — в фотоленте ria.ru.
россия
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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фото, фото, георгиевская ленточка (акция), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
Фото, Георгиевская ленточка (акция), Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)

Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

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Первые георгиевские ленточки появились в четверг на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у здания информационного агентства "Россия сегодня", где и была придумана эта акция. Знак подвига и мужества — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Старт акции по традиции дали в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Старт акции по традиции дали в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Симферополе в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Акция выросла из исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы.

Волонтер раздает георгиевские ленточки в Симферополе в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Акция выросла из исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

На фото: волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Россия переживает непростое время, но георгиевская лента несет в себе победоносную генетику и обязывает нас соответствовать той крепости духа, которую она, собственно, и символизирует", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Россия переживает непростое время, но георгиевская лента несет в себе победоносную генетику и обязывает нас соответствовать той крепости духа, которую она, собственно, и символизирует", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Георгиевская ленточка состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России.

Волонтер раздает георгиевские ленточки в Симферополе в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Георгиевская ленточка состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь!"

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь!"

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоГеоргиевская ленточка (акция)Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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