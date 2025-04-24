Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Старт акции по традиции дали в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Старт акции по традиции дали в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы.
Акция выросла из исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы.
Акция выросла из исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были опубликованы уникальные военные документы.
На фото: волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске.
На фото: волонтеры раздают георгиевские ленточки на площади Ленина в Новосибирске.
"Россия переживает непростое время, но георгиевская лента несет в себе победоносную генетику и обязывает нас соответствовать той крепости духа, которую она, собственно, и символизирует", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Россия переживает непростое время, но георгиевская лента несет в себе победоносную генетику и обязывает нас соответствовать той крепости духа, которую она, собственно, и символизирует", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России.
Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России.
Георгиевская ленточка состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России.
Георгиевская ленточка состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России.
Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь!"
Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь!"
Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы.
Миллионы людей надевают ленточку как символ памяти и воинской славы.