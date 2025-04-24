https://ria.ru/20250424/vov-2013139326.html

Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025

Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

Первые георгиевские ленточки появились в четверг на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у здания... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:55:00+03:00

2025-04-24T11:55:00+03:00

2025-04-24T12:32:00+03:00

фото

георгиевская ленточка (акция)

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013137848_0:27:2770:1585_1920x0_80_0_0_c40cecef412213df59af1df8572691d0.jpg

Первые георгиевские ленточки появились в четверг на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у здания информационного агентства "Россия сегодня", где и была придумана эта акция. Знак подвига и мужества — в фотоленте ria.ru.

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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