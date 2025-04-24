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В Германии признали неудобную правду о России
В Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 24.04.2025
В Германии признали неудобную правду о России
Евросоюз рискует полностью потерять российский рынок из-за своей жесткой политики, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:27:00+03:00
2025-04-24T19:27:00+03:00
2025-04-24T19:27:00+03:00
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евросоюз
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз рискует полностью потерять российский рынок из-за своей жесткой политики, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt.“Очевидно, что доля рынка, которую ЕС когда-то занимал в России, в долгосрочной перспективе будет потеряна. Поэтому с экономической точки зрения Евросоюз скорее вредит самому себе, проводя жесткую политику в отношении России. Беда лишь в том, что Урсуле фон дер Ляйен и ее "комиссии по поеданию России" было бы крайне неловко с политической точки зрения демонстрировать таким образом собственное бессилие”, — отмечается в материале.Накануне представитель ЕК Гийом Мерсье подтвердил, что Евросоюз работает над новым пакетом антироссийских ограничений.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, германия, москва, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Германия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии признали неудобную правду о России
Junge Welt: ЕС вредит сам себе, проводя жесткую антироссийскую политику