https://ria.ru/20250424/ukraina-2013270796.html

В Германии признали неудобную правду о России

В Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 24.04.2025

В Германии признали неудобную правду о России

Евросоюз рискует полностью потерять российский рынок из-за своей жесткой политики, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:27:00+03:00

2025-04-24T19:27:00+03:00

2025-04-24T19:27:00+03:00

россия

германия

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз рискует полностью потерять российский рынок из-за своей жесткой политики, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt.“Очевидно, что доля рынка, которую ЕС когда-то занимал в России, в долгосрочной перспективе будет потеряна. Поэтому с экономической точки зрения Евросоюз скорее вредит самому себе, проводя жесткую политику в отношении России. Беда лишь в том, что Урсуле фон дер Ляйен и ее "комиссии по поеданию России" было бы крайне неловко с политической точки зрения демонстрировать таким образом собственное бессилие”, — отмечается в материале.Накануне представитель ЕК Гийом Мерсье подтвердил, что Евросоюз работает над новым пакетом антироссийских ограничений.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, германия, москва, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия