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ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня - РИА Новости, 24.04.2025
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15:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013222840.html
ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня
ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня - РИА Новости, 24.04.2025
ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня
ЮАР призывает все стороны украинского конфликта к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам, заявил президент ЮАР Сирил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:57:00+03:00
2025-04-24T15:57:00+03:00
в мире
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сирил рамафоса
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ЮАР призывает все стороны украинского конфликта к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы призываем все стороны, как Россию, так и Украину, к всеобъемлющему прекращению огня, безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы обсуждения и переговоры могли бы начаться", - заявил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в ЮАР. По словам Рамафосы, ЮАР поддерживает все имеющие место усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250313/ljajen-2004868919.html
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в мире, юар, украина, россия, сирил рамафоса, владимир зеленский
В мире, ЮАР, Украина, Россия, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский
ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня

Президент ЮАР Рамафоса призвал все стороны конфликта на Украине прекратить огонь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ЮАР призывает все стороны украинского конфликта к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Мы призываем все стороны, как Россию, так и Украину, к всеобъемлющему прекращению огня, безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы обсуждения и переговоры могли бы начаться", - заявил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в ЮАР.
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Фон дер Ляйен призвала к "настоящему мирному соглашению" на Украине
13 марта, 20:36
По словам Рамафосы, ЮАР поддерживает все имеющие место усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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В миреЮАРУкраинаРоссияСирил РамафосаВладимир Зеленский
 
 
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