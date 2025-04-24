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Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне - РИА Новости, 24.04.2025
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Наука
 
09:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/uchenyj-2013107179.html
Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне
Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне - РИА Новости, 24.04.2025
Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне
За автономными роботам с искусственным интеллектом будущее освоения Луны, но сперва необходимо решить задачу обеспечения защиты от космической радиации,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:26:00+03:00
2025-04-24T09:26:00+03:00
наука
луна
китай
земля
анатолий петрукович
российская академия наук
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ШАНХАЙ, 24 апр – РИА Новости. За автономными роботам с искусственным интеллектом будущее освоения Луны, но сперва необходимо решить задачу обеспечения защиты от космической радиации, рассказал РИА Новости директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. По словам ученого, применение таких роботов позволит создать автономные системы на поверхности Луны, роверы, которые будут автономно перемещаться без контроля человека за ежесекундным передвижением, проводить стандартные операции, например, собирать образцы, проводить измерения. Ученый отметил, что для реализации подобных программ должно пройти некоторое время, прежде чем эти системы можно будет размещать на Луне, учитывая повышенную радиацию в космосе. "Те процессоры и компьютеры, которые выполняют роль мозгов робота, ровера, отлично работают на Земле, но могут сбоить из-за повышенной радиации в космосе", - добавил он. Петрукович отметил, что в России в настоящее время ведутся работы в этом направлении. В четверг в Китае отмечается национальный День космонавтики. Ровно 55 лет назад КНР запустила свой первый космический спутник "Дунфан Хун-1". В рамках памятной даты в китайском Шанхае проходят мероприятия и выставки, посвященные теме освоения космоса.
https://ria.ru/20250424/luna-2013090552.html
https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html
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луна, китай, земля, анатолий петрукович, российская академия наук
Наука, Луна, Китай, Земля, Анатолий Петрукович, Российская академия наук
Ученый оценил перспективы использования роботов с ИИ на Луне

Ученый Петрукович: за автономными роботами будущее освоения Луны

© Фото : ESA/Tim PeakeСнимок Луны
Снимок Луны - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ESA/Tim Peake
Снимок Луны. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 24 апр – РИА Новости. За автономными роботам с искусственным интеллектом будущее освоения Луны, но сперва необходимо решить задачу обеспечения защиты от космической радиации, рассказал РИА Новости директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
По словам ученого, применение таких роботов позволит создать автономные системы на поверхности Луны, роверы, которые будут автономно перемещаться без контроля человека за ежесекундным передвижением, проводить стандартные операции, например, собирать образцы, проводить измерения.
Луна - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Ученый отметил, что для реализации подобных программ должно пройти некоторое время, прежде чем эти системы можно будет размещать на Луне, учитывая повышенную радиацию в космосе.
"Те процессоры и компьютеры, которые выполняют роль мозгов робота, ровера, отлично работают на Земле, но могут сбоить из-за повышенной радиации в космосе", - добавил он.
Петрукович отметил, что в России в настоящее время ведутся работы в этом направлении.
В четверг в Китае отмечается национальный День космонавтики. Ровно 55 лет назад КНР запустила свой первый космический спутник "Дунфан Хун-1". В рамках памятной даты в китайском Шанхае проходят мероприятия и выставки, посвященные теме освоения космоса.
Луна - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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НаукаЛунаКитайЗемляАнатолий ПетруковичРоссийская академия наук
 
 
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