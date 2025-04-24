https://ria.ru/20250424/ubiytsa-2013264773.html

В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025

В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского в Кингисеппе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:20:00+03:00

2025-04-24T18:20:00+03:00

2025-04-24T21:44:00+03:00

происшествия

ленинградская область

кингисепп

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского в Кингисеппе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона."Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе задержан", — сказал собеседник агентства.Официальным комментарием силовых структур РИА Новости пока не располагает.Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в среду днем у дома 22 на проспекте Карла Маркса. Оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html

https://ria.ru/20250424/kamchatka-2013096710.html

ленинградская область

кингисепп

кингисеппский район

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Кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области Подозреваемый в убийстве полицейского задержан в Ленинградской области. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение предполагаемого убийцы были установлены. Им оказался 19-летний уроженец города Сланцы Ленинградской области. Злоумышленник был задержан коллегами погибшего при участии Росгвардии в лесном массиве Сланцевского района, где он прятался от преследования. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь. 2025-04-24T18:20 true PT0M14S

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происшествия, ленинградская область, кингисепп, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кингисеппский район