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В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
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18:20 24.04.2025 (обновлено: 21:44 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ubiytsa-2013264773.html
В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского
В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского
В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского в Кингисеппе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:20:00+03:00
2025-04-24T21:44:00+03:00
происшествия
ленинградская область
кингисепп
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кингисеппский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского в Кингисеппе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона."Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе задержан", — сказал собеседник агентства.Официальным комментарием силовых структур РИА Новости пока не располагает.Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в среду днем у дома 22 на проспекте Карла Маркса. Оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html
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ленинградская область
кингисепп
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ленинградской области
Подозреваемый в убийстве полицейского задержан в Ленинградской области. В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение предполагаемого убийцы были установлены. Им оказался 19-летний уроженец города Сланцы Ленинградской области. Злоумышленник был задержан коллегами погибшего при участии Росгвардии в лесном массиве Сланцевского района, где он прятался от преследования. В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь.
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происшествия, ленинградская область, кингисепп, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Кингисепп, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кингисеппский район
В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского в Кингисеппе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе задержан", — сказал собеседник агентства.
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Официальным комментарием силовых структур РИА Новости пока не располагает.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в среду днем у дома 22 на проспекте Карла Маркса. Оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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ПроисшествияЛенинградская областьКингисеппИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Кингисеппский район
 
 
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