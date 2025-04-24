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В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
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17:13 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ubiytsa-2013245447.html
В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского
В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского
Предполагаемого убийцу полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области ищут полицейские, росгвардейцы, военнослужащие и пограничники, сообщило... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:13:00+03:00
2025-04-24T17:13:00+03:00
происшествия
кингисепп
ленинградская область
кингисеппский район
ирина волк
карл маркс
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Предполагаемого убийцу полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области ищут полицейские, росгвардейцы, военнослужащие и пограничники, сообщило региональное следственное управление. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг глава регионального следственного управления Сергей Сазин провел межведомственное оперативное совещание по уголовному делу по факту убийства полицейского в Кингисеппе. "В настоящее время местонахождение подозреваемого устанавливается. В его поисках участвуют подразделения полиции, Росгвардии, военнослужащие, сотрудники погранслужбы ФСБ России", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html
кингисепп
ленинградская область
кингисеппский район
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происшествия, кингисепп, ленинградская область, кингисеппский район, ирина волк, карл маркс, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кингисепп, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ирина Волк, Карл Маркс, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского

СК: в Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Предполагаемого убийцу полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области ищут полицейские, росгвардейцы, военнослужащие и пограничники, сообщило региональное следственное управление.
Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти.
В четверг глава регионального следственного управления Сергей Сазин провел межведомственное оперативное совещание по уголовному делу по факту убийства полицейского в Кингисеппе.
"В настоящее время местонахождение подозреваемого устанавливается. В его поисках участвуют подразделения полиции, Росгвардии, военнослужащие, сотрудники погранслужбы ФСБ России", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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ПроисшествияКингисеппЛенинградская областьКингисеппский районИрина ВолкКарл МарксМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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