https://ria.ru/20250424/ubiytsa-2013245447.html

В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского

В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского - РИА Новости, 24.04.2025

В Ленинградской области ищут предполагаемого убийцу полицейского

Предполагаемого убийцу полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области ищут полицейские, росгвардейцы, военнослужащие и пограничники, сообщило... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:13:00+03:00

2025-04-24T17:13:00+03:00

2025-04-24T17:13:00+03:00

происшествия

кингисепп

ленинградская область

кингисеппский район

ирина волк

карл маркс

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Предполагаемого убийцу полицейского в городе Кингисепп Ленинградской области ищут полицейские, росгвардейцы, военнослужащие и пограничники, сообщило региональное следственное управление. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти. В четверг глава регионального следственного управления Сергей Сазин провел межведомственное оперативное совещание по уголовному делу по факту убийства полицейского в Кингисеппе. "В настоящее время местонахождение подозреваемого устанавливается. В его поисках участвуют подразделения полиции, Росгвардии, военнослужащие, сотрудники погранслужбы ФСБ России", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html

кингисепп

ленинградская область

кингисеппский район

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