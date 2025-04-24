https://ria.ru/20250424/tramp-2013071752.html

Трамп допустил возможность встречи с Путиным

Трамп допустил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп допустил возможность встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 24.04.2025

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владимир путин

дональд трамп

сша

оаэ

дмитрий песков

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию."Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого (визита на Аравийский полуостров. — Прим. ред.)", — заявил глава Белого дома.Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая.Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа.Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи политиков не согласовывались, как и место возможных переговоров.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013072540.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html

сша

оаэ

саудовская аравия

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владимир путин, дональд трамп, сша, оаэ, дмитрий песков, саудовская аравия