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Трамп допустил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 24.04.2025
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00:49 24.04.2025 (обновлено: 09:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013071752.html
Трамп допустил возможность встречи с Путиным
Трамп допустил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп допустил возможность встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:49:00+03:00
2025-04-24T09:11:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
сша
оаэ
дмитрий песков
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию."Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого (визита на Аравийский полуостров. — Прим. ред.)", — заявил глава Белого дома.Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая.Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа.Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи политиков не согласовывались, как и место возможных переговоров.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013072540.html
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сша
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владимир путин, дональд трамп, сша, оаэ, дмитрий песков, саудовская аравия
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, ОАЭ, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия
Трамп допустил возможность встречи с Путиным

Трамп: встреча с Путиным может состояться после поездки в Саудовскую Аравию

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию.
"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого (визита на Аравийский полуостров. — Прим. ред.)", — заявил глава Белого дома.
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Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая.
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи политиков не согласовывались, как и место возможных переговоров.
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Владимир ПутинДональд ТрампСШАОАЭДмитрий ПесковСаудовская Аравия
 
 
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