https://ria.ru/20250424/tokaev-2013147241.html

Токаев: никто в Казахстане не может навязывать, на каком языке говорить

Токаев: никто в Казахстане не может навязывать, на каком языке говорить - РИА Новости, 24.04.2025

Токаев: никто в Казахстане не может навязывать, на каком языке говорить

В Казахстане нельзя навязывать людям, на каком языке им разговаривать, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:48:00+03:00

2025-04-24T11:48:00+03:00

2025-04-24T12:21:00+03:00

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АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. В Казахстане нельзя навязывать людям, на каком языке им разговаривать, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону", — сказал он на сессии Ассамблеи народа Казахстана.Глава государства пояснил, говоря о провокаторах, что имеет в виду не только "доморощенных", но и тех, кто занимается этим из-за рубежа, получая деньги иностранных организаций."Те, кто работает на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете", — добавил Токаев.В Астане проходит XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана, в этом году она отмечает 30-летний юбилей. Речь идет о консультативно-совещательном органе, в 2007 году он приобрел конституционный статус. Секретариат Ассамблеи — самостоятельное структурное подразделение администрации президента Казахстана.В ноябре Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане на русском языке ведут обучение более 3,5 тысяч школ, вещают телеканалы, выходят газеты, почти во всех регионах работают русские драматические театры.Кроме того, в российских учебных заведениях обучается около 60 тысяч казахстанских студентов.В ноябре Казахстан ратифицировал договор о создании международной организации по русскому языку.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992433709.html

https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135365.html

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в мире, казахстан, астана, касым-жомарт токаев