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Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана - РИА Новости, 24.04.2025
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11:16 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135365.html
Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана
Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана - РИА Новости, 24.04.2025
Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана
Россия - главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:16:00+03:00
2025-04-24T11:16:00+03:00
в мире
казахстан
россия
китай
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 24 апр - РИА Новости. Россия - главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Россия - главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами", - приводит пресс-служба главы государства слова Токаева, которые он произнес на Ассамблее народа Казахстана (АНК). В Астане 24 апреля проходит XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК), отмечающая в этом году 30-летие. Ассамблея была создана как консультативно-совещательный орган, в 2007 году приобрела конституционный статус. Секретариат АНК является самостоятельным структурным подразделением администрации президента республики.
https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135014.html
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в мире, казахстан, россия, китай, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Китай, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана

Токаев: Россия является стратегическим партнером и надежным союзником Казахстана

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 24 апр - РИА Новости. Россия - главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Россия - главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами", - приводит пресс-служба главы государства слова Токаева, которые он произнес на Ассамблее народа Казахстана (АНК).
В Астане 24 апреля проходит XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК), отмечающая в этом году 30-летие. Ассамблея была создана как консультативно-совещательный орган, в 2007 году приобрела конституционный статус. Секретариат АНК является самостоятельным структурным подразделением администрации президента республики.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Токаев рассказал о разоблачении зарубежных НПО в Казахстане
11:14
 
В миреКазахстанРоссияКитайКасым-Жомарт Токаев
 
 
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