https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135014.html

Токаев рассказал о разоблачении зарубежных НПО в Казахстане

Токаев рассказал о разоблачении зарубежных НПО в Казахстане - РИА Новости, 24.04.2025

Токаев рассказал о разоблачении зарубежных НПО в Казахстане

Разоблачение деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) в Казахстане показало их циничность и равнодушие к республике, заявил казахстанский... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:14:00+03:00

2025-04-24T11:14:00+03:00

2025-04-24T11:15:00+03:00

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АСТАНА, 24 апр - РИА Новости. Разоблачение деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) в Казахстане показало их циничность и равнодушие к республике, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана. "Последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили тёмные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей. Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами", - приводит слова Токаева его пресс-служба. По мнению лидера Казахстана, за рубежом благополучие республики, в том числе развитие демократии, по большому счёту никого не волнует. Он подчеркнул, что любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в Казахстане будут жёстко пресекаться, от кого бы они ни исходили. "Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование", - отметил президент Казахстана. В Астане проходит XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК), отмечающей в 2025 году 30-летие. Ассамблея была создана как консультативно-совещательный орган, в 2007 году приобрела конституционный статус. Секретариат АНК является самостоятельным структурным подразделением администрации президента республики.

https://ria.ru/20250423/rossija-2013063241.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, астана, в мире