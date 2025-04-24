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Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум

Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум - РИА Новости, 24.04.2025

Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум

В ЕС до сих пор ничего не предприняли в ответ на пошлины Трампа: осторожничают и боятся резких шагов. Пока в Брюсселе раздумывают, крупные игроки рынка теряют... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:00:00+03:00

2025-04-24T08:03:00+03:00

экономика

сша

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС до сих пор ничего не предприняли в ответ на пошлины Трампа: осторожничают и боятся резких шагов. Пока в Брюсселе раздумывают, крупные игроки рынка теряют терпение. Фармацевтические гиганты пригрозили перенести производство в США. Почему Европа тянет с ответом и обернется ли торговое давление Вашингтона исходом бизнеса за океан — в материале РИА Новости.Вокруг да околоОт Трампа больше всего досталось китайцам — для них ставки суммарно перевалили за 200%. Но и европейцев он не обидел: 20% на весь импорт, 25% — на автомобили, собранные за пределами США.В Пекине предприняли ряд жестких контрмер по горячим следам — пошлины, запрет экспорта редкоземельных и редких металлов, отказ от закупок самолетов Boeing, остановка импорта американского СПГ. Это оказалось настолько чувствительным, что в Вашингтоне прозвучали призывы к диалогу.В ЕС же пока лишь "прорабатывают возможность" ограничений на экспорт товаров в США. Предложения разные. Франция, например, выступила за удар по американским технологическим гигантам, таким как Google и Meta*, введя налоги на их софт и цифровые сервисы.Впрочем, как отмечает Bloomberg, подобное рассматривают только в качестве крайней меры.ЕС не делает резких движений, надеясь достичь компромисса в переговорах. Быстрые ответные маневры осложняет и общеевропейское регулирование. Налогообложение, например, требует консенсуса всех 27 стран."Хаотичные и непоследовательные действия чреваты рецессией экономики. В Брюсселе тщательно анализируют структуру торговли и стремятся минимизировать издержки как для производителей, так и для потребителей. Если в торговую войну вовлекут услуги — они традиционно не облагаются пошлинами, и тут у США профицит, то это подразумевает значительную корректировку нормативно-правовой базы. Кроме того, коллегиальность и многоуровневость принятия решений объективно замедляют процесс", — объясняет Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.Теряют терпениеКрупный бизнес между тем явно не готов сидеть и ждать у моря погоды. Фармацевтические компании предупредили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен: пошлины Трампа вынуждают их ускорить перенос производства в США.Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), куда входят такие гиганты, как Bayer, Novartis и Novo Nordisk, потребовала от главы ЕК "быстрых и радикальных шагов". Иначе повысится "риск оттока" изготовителей лекарств за океан.В обращении ассоциации отмечается: под угрозой 16,5 миллиарда евро — десять процентов инвестиционных планов.В условиях неопределенности средства предпочитают вкладывать в США, где политика Трампа и его сторонников гарантирует налоговые льготы, доступ к сырью и субсидии.Неоднозначная ситуацияХотя фармацевтика и исключена из списка общих пошлин на европейские товары, фискальные стимулы Вашингтона угрожают ЕС утратой конкурентоспособности, указывают эксперты.Продажи в США обеспечивают 30-40% оборота Bayer, Novartis, Novo Nordisk, им нельзя оттуда уходить, подчеркивает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.А миграция крупного бизнеса за океан — это потеря технологий, рабочих мест, снижение доли Европы на глобальном фармрынке (у ЕС сейчас — 25%, США — 50%).С другой стороны, это огромные инвестиции. С учетом жесткой торговой политики и непредсказуемости американской администрации тратить такие средства очень не хочется.К тому же ЕК может и не пойти на уступки: США сильно зависят от импорта фармацевтики."В 2023-м ЕС экспортировал за океан лекарств на 90 миллиардов евро, однако, по данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, в первом квартале этого года США уже столкнулись с нехваткой 323 препаратов. Порядка 90% назначаемых в стране лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии", — указывает Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория".Что дальшеТаким образом, цель "большой фармы" — давление на регулирующие органы ЕС. Не исключено, что присоединятся машиностроение, металлургия, химическая промышленность. Все те, кто проигрывает из-за высоких энерготарифов, бюрократии и в то же время много экспортирует в США.Президент Германского индустриального союза (BDI) Петер Ляйбингер считает, что Брюссель должен знать "свои инструменты" и при необходимости их использовать."Надо действовать увереннее, у нас есть собственные козыри. Америка во многом зависит от Европы, и это не изменить", — отметил он.И уточнил: порядка 70% деталей, выпускаемых в США, изготавливают на немецких или европейских станках."Взять хотя бы сенсорные датчики для технологических процессов, которые необходимы каждому нефтеперерабатывающему и фармацевтическому заводу — их делают лишь несколько компаний в Германии", — напомнил глава BDI. Встречные пошлины, по его словам, — крайняя мера, прежде всего следует протягивать руку для переговоров.Контрсанкции запланировали на 28 миллиардов долларов. Но перспектива получить 200% на вино заставляет Францию и Италию искать компромисс, добавляет Матюшенков.Экспорт в США в 2024 году превысил импорт на 200 миллиардов евро. Это ослабляет эффективность ответных мер. И, похоже, в Брюсселе из-за нерешительности упустили момент, подходящий для давления на Вашингтон. Теперь остается рассчитывать лишь на переговоры, где позиции американцев, безусловно, сильнее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html

https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт