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Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум - РИА Новости, 24.04.2025
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08:00 24.04.2025 (обновлено: 08:03 24.04.2025)
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Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум
Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум - РИА Новости, 24.04.2025
Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум
В ЕС до сих пор ничего не предприняли в ответ на пошлины Трампа: осторожничают и боятся резких шагов. Пока в Брюсселе раздумывают, крупные игроки рынка теряют... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:00:00+03:00
2025-04-24T08:03:00+03:00
экономика
сша
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС до сих пор ничего не предприняли в ответ на пошлины Трампа: осторожничают и боятся резких шагов. Пока в Брюсселе раздумывают, крупные игроки рынка теряют терпение. Фармацевтические гиганты пригрозили перенести производство в США. Почему Европа тянет с ответом и обернется ли торговое давление Вашингтона исходом бизнеса за океан — в материале РИА Новости.Вокруг да околоОт Трампа больше всего досталось китайцам — для них ставки суммарно перевалили за 200%. Но и европейцев он не обидел: 20% на весь импорт, 25% — на автомобили, собранные за пределами США.В Пекине предприняли ряд жестких контрмер по горячим следам — пошлины, запрет экспорта редкоземельных и редких металлов, отказ от закупок самолетов Boeing, остановка импорта американского СПГ. Это оказалось настолько чувствительным, что в Вашингтоне прозвучали призывы к диалогу.В ЕС же пока лишь "прорабатывают возможность" ограничений на экспорт товаров в США. Предложения разные. Франция, например, выступила за удар по американским технологическим гигантам, таким как Google и Meta*, введя налоги на их софт и цифровые сервисы.Впрочем, как отмечает Bloomberg, подобное рассматривают только в качестве крайней меры.ЕС не делает резких движений, надеясь достичь компромисса в переговорах. Быстрые ответные маневры осложняет и общеевропейское регулирование. Налогообложение, например, требует консенсуса всех 27 стран."Хаотичные и непоследовательные действия чреваты рецессией экономики. В Брюсселе тщательно анализируют структуру торговли и стремятся минимизировать издержки как для производителей, так и для потребителей. Если в торговую войну вовлекут услуги — они традиционно не облагаются пошлинами, и тут у США профицит, то это подразумевает значительную корректировку нормативно-правовой базы. Кроме того, коллегиальность и многоуровневость принятия решений объективно замедляют процесс", — объясняет Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.Теряют терпениеКрупный бизнес между тем явно не готов сидеть и ждать у моря погоды. Фармацевтические компании предупредили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен: пошлины Трампа вынуждают их ускорить перенос производства в США.Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), куда входят такие гиганты, как Bayer, Novartis и Novo Nordisk, потребовала от главы ЕК "быстрых и радикальных шагов". Иначе повысится "риск оттока" изготовителей лекарств за океан.В обращении ассоциации отмечается: под угрозой 16,5 миллиарда евро — десять процентов инвестиционных планов.В условиях неопределенности средства предпочитают вкладывать в США, где политика Трампа и его сторонников гарантирует налоговые льготы, доступ к сырью и субсидии.Неоднозначная ситуацияХотя фармацевтика и исключена из списка общих пошлин на европейские товары, фискальные стимулы Вашингтона угрожают ЕС утратой конкурентоспособности, указывают эксперты.Продажи в США обеспечивают 30-40% оборота Bayer, Novartis, Novo Nordisk, им нельзя оттуда уходить, подчеркивает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.А миграция крупного бизнеса за океан — это потеря технологий, рабочих мест, снижение доли Европы на глобальном фармрынке (у ЕС сейчас — 25%, США — 50%).С другой стороны, это огромные инвестиции. С учетом жесткой торговой политики и непредсказуемости американской администрации тратить такие средства очень не хочется.К тому же ЕК может и не пойти на уступки: США сильно зависят от импорта фармацевтики."В 2023-м ЕС экспортировал за океан лекарств на 90 миллиардов евро, однако, по данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, в первом квартале этого года США уже столкнулись с нехваткой 323 препаратов. Порядка 90% назначаемых в стране лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии", — указывает Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория".Что дальшеТаким образом, цель "большой фармы" — давление на регулирующие органы ЕС. Не исключено, что присоединятся машиностроение, металлургия, химическая промышленность. Все те, кто проигрывает из-за высоких энерготарифов, бюрократии и в то же время много экспортирует в США.Президент Германского индустриального союза (BDI) Петер Ляйбингер считает, что Брюссель должен знать "свои инструменты" и при необходимости их использовать."Надо действовать увереннее, у нас есть собственные козыри. Америка во многом зависит от Европы, и это не изменить", — отметил он.И уточнил: порядка 70% деталей, выпускаемых в США, изготавливают на немецких или европейских станках."Взять хотя бы сенсорные датчики для технологических процессов, которые необходимы каждому нефтеперерабатывающему и фармацевтическому заводу — их делают лишь несколько компаний в Германии", — напомнил глава BDI. Встречные пошлины, по его словам, — крайняя мера, прежде всего следует протягивать руку для переговоров.Контрсанкции запланировали на 28 миллиардов долларов. Но перспектива получить 200% на вино заставляет Францию и Италию искать компромисс, добавляет Матюшенков.Экспорт в США в 2024 году превысил импорт на 200 миллиардов евро. Это ослабляет эффективность ответных мер. И, похоже, в Брюсселе из-за нерешительности упустили момент, подходящий для давления на Вашингтон. Теперь остается рассчитывать лишь на переговоры, где позиции американцев, безусловно, сильнее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум

Европейский бизнес потребовал от Брюсселя немедленных мер по тарифам Трампа

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС до сих пор ничего не предприняли в ответ на пошлины Трампа: осторожничают и боятся резких шагов. Пока в Брюсселе раздумывают, крупные игроки рынка теряют терпение. Фармацевтические гиганты пригрозили перенести производство в США. Почему Европа тянет с ответом и обернется ли торговое давление Вашингтона исходом бизнеса за океан — в материале РИА Новости.

Вокруг да около

От Трампа больше всего досталось китайцам — для них ставки суммарно перевалили за 200%. Но и европейцев он не обидел: 20% на весь импорт, 25% — на автомобили, собранные за пределами США.
В Пекине предприняли ряд жестких контрмер по горячим следам — пошлины, запрет экспорта редкоземельных и редких металлов, отказ от закупок самолетов Boeing, остановка импорта американского СПГ. Это оказалось настолько чувствительным, что в Вашингтоне прозвучали призывы к диалогу.
В ЕС же пока лишь "прорабатывают возможность" ограничений на экспорт товаров в США. Предложения разные. Франция, например, выступила за удар по американским технологическим гигантам, таким как Google и Meta*, введя налоги на их софт и цифровые сервисы.
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18 апреля, 08:00
Впрочем, как отмечает Bloomberg, подобное рассматривают только в качестве крайней меры.
ЕС не делает резких движений, надеясь достичь компромисса в переговорах. Быстрые ответные маневры осложняет и общеевропейское регулирование. Налогообложение, например, требует консенсуса всех 27 стран.
"Хаотичные и непоследовательные действия чреваты рецессией экономики. В Брюсселе тщательно анализируют структуру торговли и стремятся минимизировать издержки как для производителей, так и для потребителей. Если в торговую войну вовлекут услуги — они традиционно не облагаются пошлинами, и тут у США профицит, то это подразумевает значительную корректировку нормативно-правовой базы. Кроме того, коллегиальность и многоуровневость принятия решений объективно замедляют процесс", — объясняет Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Теряют терпение

Крупный бизнес между тем явно не готов сидеть и ждать у моря погоды. Фармацевтические компании предупредили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен: пошлины Трампа вынуждают их ускорить перенос производства в США.
Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), куда входят такие гиганты, как Bayer, Novartis и Novo Nordisk, потребовала от главы ЕК "быстрых и радикальных шагов". Иначе повысится "риск оттока" изготовителей лекарств за океан.
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В обращении ассоциации отмечается: под угрозой 16,5 миллиарда евро — десять процентов инвестиционных планов.
В условиях неопределенности средства предпочитают вкладывать в США, где политика Трампа и его сторонников гарантирует налоговые льготы, доступ к сырью и субсидии.

Неоднозначная ситуация

Хотя фармацевтика и исключена из списка общих пошлин на европейские товары, фискальные стимулы Вашингтона угрожают ЕС утратой конкурентоспособности, указывают эксперты.
Продажи в США обеспечивают 30-40% оборота Bayer, Novartis, Novo Nordisk, им нельзя оттуда уходить, подчеркивает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.
А миграция крупного бизнеса за океан — это потеря технологий, рабочих мест, снижение доли Европы на глобальном фармрынке (у ЕС сейчас — 25%, США — 50%).
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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С другой стороны, это огромные инвестиции. С учетом жесткой торговой политики и непредсказуемости американской администрации тратить такие средства очень не хочется.
К тому же ЕК может и не пойти на уступки: США сильно зависят от импорта фармацевтики.
"В 2023-м ЕС экспортировал за океан лекарств на 90 миллиардов евро, однако, по данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, в первом квартале этого года США уже столкнулись с нехваткой 323 препаратов. Порядка 90% назначаемых в стране лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии", — указывает Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория".
© AP Photo / Jenny KaneКапельница в американской больнице
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница в американской больнице

Что дальше

Таким образом, цель "большой фармы" — давление на регулирующие органы ЕС. Не исключено, что присоединятся машиностроение, металлургия, химическая промышленность. Все те, кто проигрывает из-за высоких энерготарифов, бюрократии и в то же время много экспортирует в США.
Президент Германского индустриального союза (BDI) Петер Ляйбингер считает, что Брюссель должен знать "свои инструменты" и при необходимости их использовать.
"Надо действовать увереннее, у нас есть собственные козыри. Америка во многом зависит от Европы, и это не изменить", — отметил он.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 08:00
И уточнил: порядка 70% деталей, выпускаемых в США, изготавливают на немецких или европейских станках.
"Взять хотя бы сенсорные датчики для технологических процессов, которые необходимы каждому нефтеперерабатывающему и фармацевтическому заводу — их делают лишь несколько компаний в Германии", — напомнил глава BDI. Встречные пошлины, по его словам, — крайняя мера, прежде всего следует протягивать руку для переговоров.
Контрсанкции запланировали на 28 миллиардов долларов. Но перспектива получить 200% на вино заставляет Францию и Италию искать компромисс, добавляет Матюшенков.
Экспорт в США в 2024 году превысил импорт на 200 миллиардов евро. Это ослабляет эффективность ответных мер. И, похоже, в Брюсселе из-за нерешительности упустили момент, подходящий для давления на Вашингтон. Теперь остается рассчитывать лишь на переговоры, где позиции американцев, безусловно, сильнее.
© AP Photo / Matthias SchraderЗавод Mercedes в Германии
Завод Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Завод Mercedes в Германии
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЭкономикаСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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