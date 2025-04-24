https://ria.ru/20250424/sud-2013078610.html

Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая

Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая - РИА Новости, 24.04.2025

Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая

Второй кассационный суд 28 мая рассмотрит жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:54:00+03:00

2025-04-24T02:54:00+03:00

2025-04-24T02:54:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второй кассационный суд 28 мая рассмотрит жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова. "Второй кассационный суд общей юрисдикции назначил на 28 мая рассмотрение жалоб на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 декабря 2022 года, вынесенный в отношении Грибанова Р.А., Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и других", – сказала собеседница агентства. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя. Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок с 19 до 18,5 лет колонии Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду также был уменьшен на полгода срок. Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали. Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://ria.ru/20250410/sud-2010457596.html

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009239753.html

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