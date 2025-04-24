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Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая - РИА Новости, 24.04.2025
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02:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sud-2013078610.html
Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая
Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая - РИА Новости, 24.04.2025
Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая
Второй кассационный суд 28 мая рассмотрит жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:54:00+03:00
2025-04-24T02:54:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второй кассационный суд 28 мая рассмотрит жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова. "Второй кассационный суд общей юрисдикции назначил на 28 мая рассмотрение жалоб на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 декабря 2022 года, вынесенный в отношении Грибанова Р.А., Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и других", – сказала собеседница агентства. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя. Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок с 19 до 18,5 лет колонии Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду также был уменьшен на полгода срок. Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали. Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
https://ria.ru/20250410/sud-2010457596.html
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Происшествия, Москва, Лондон, Сумма, Московский городской суд, Объединенная зерновая компания, Forbes
Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая

Суд пересмотрит дело осужденных за хищение братьев Магомедовых 28 мая

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСовладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде
Совладельцы группы Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Второй кассационный суд 28 мая рассмотрит жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
"Второй кассационный суд общей юрисдикции назначил на 28 мая рассмотрение жалоб на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 декабря 2022 года, вынесенный в отношении Грибанова Р.А., Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и других", – сказала собеседница агентства.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 13:25
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.
Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок с 19 до 18,5 лет колонии Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду также был уменьшен на полгода срок. Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.
Сами братья вину не признали.
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4 апреля, 03:39
Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей.
Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
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