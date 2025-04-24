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Власти США попытались разузнать о евреях в Колумбийском университете - РИА Новости, 24.04.2025
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10:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ssha-2013126525.html
Власти США попытались разузнать о евреях в Колумбийском университете
Власти США попытались разузнать о евреях в Колумбийском университете - РИА Новости, 24.04.2025
Власти США попытались разузнать о евреях в Колумбийском университете
Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) США предложила сотрудникам одного из колледжей Колумбийского университета пройти опрос, в котором... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:38:00+03:00
2025-04-24T10:38:00+03:00
в мире
израиль
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колумбийский университет
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) США предложила сотрудникам одного из колледжей Колумбийского университета пройти опрос, в котором были вопросы об их возможном еврейском происхождении, сообщает издание Intercept со ссылкой на копии сообщений, оказавшиеся в его распоряжении. В сообщениях, отправленных на личные телефоны большинства преподавателей Барнардского колледжа, содержалась просьба поучаствовать в добровольном опросе об их трудовой деятельности. "Пожалуйста, выберите все подходящие варианты, - гласил второй вопрос Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC). Далее следовали варианты: "я еврей", "я израильтянин", "я еврейского/израильского происхождения", "я исповедую иудаизм", - говорится в материале издания. В других вопросах спрашивалось, не сталкивались ли сотрудники колледжа с какими-либо проявлениями антисемитизма. Издание отмечает, что комиссия направила преподавателям колледжа письмо, в котором объяснила, что она проводит расследование в связи с предполагаемой дискриминацией сотрудников еврейского происхождения в колледже. При этом, по данным Intercept, сообщения с ссылкой на опрос получили в том числе некоторые из студентов колледжа и его бывший преподаватель. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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в мире, израиль, сша, ближний восток, колумбийский университет, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Колумбийский университет, ХАМАС
Власти США попытались разузнать о евреях в Колумбийском университете

В США попытались разузнать о евреях в колледже Колумбийского университета

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКолумбийский университет
Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Колумбийский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC) США предложила сотрудникам одного из колледжей Колумбийского университета пройти опрос, в котором были вопросы об их возможном еврейском происхождении, сообщает издание Intercept со ссылкой на копии сообщений, оказавшиеся в его распоряжении.
В сообщениях, отправленных на личные телефоны большинства преподавателей Барнардского колледжа, содержалась просьба поучаствовать в добровольном опросе об их трудовой деятельности.
"Пожалуйста, выберите все подходящие варианты, - гласил второй вопрос Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC). Далее следовали варианты: "я еврей", "я израильтянин", "я еврейского/израильского происхождения", "я исповедую иудаизм", - говорится в материале издания. В других вопросах спрашивалось, не сталкивались ли сотрудники колледжа с какими-либо проявлениями антисемитизма.
Издание отмечает, что комиссия направила преподавателям колледжа письмо, в котором объяснила, что она проводит расследование в связи с предполагаемой дискриминацией сотрудников еврейского происхождения в колледже. При этом, по данным Intercept, сообщения с ссылкой на опрос получили в том числе некоторые из студентов колледжа и его бывший преподаватель.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокКолумбийский университетХАМАС
 
 
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