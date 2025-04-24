https://ria.ru/20250424/sputnik-2013193014.html

Прокурор запросил шесть лет колонии экс-главе "Спутника" Киму

Прокурор запросил шесть лет колонии экс-главе "Спутника" Киму - РИА Новости, 24.04.2025

Прокурор запросил шесть лет колонии экс-главе "Спутника" Киму

Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить Александру Киму и Никите Дубасу 6 и 9 лет колонии общего режима по делу о гибели людей в коллекторе во РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:13:00+03:00

2025-04-24T14:13:00+03:00

2025-04-24T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить Александру Киму и Никите Дубасу 6 и 9 лет колонии общего режима по делу о гибели людей в коллекторе во время экскурсии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда столицы."Прошу признать Кима виновным… назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.Для Дубаса он потребовал 9 лет колонии общего режима и запрет заниматься экскурсионной деятельностью на 3 года. Киму - дополнительно запрет администрировать сайты на 3 года.Ким - экс-гендиректор агрегатора экскурсий "Спутник", гражданин Казахстана. Свою вину он не признает. Руководитель турфирмы Дубас признал вину частично.Фигурантов арестовали в конце августа 2023 года. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).Ранее защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://realty.ria.ru/20250321/glava-2006548354.html

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