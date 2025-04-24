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Фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении СПГ для ЕС - РИА Новости, 24.04.2025
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17:31 24.04.2025 (обновлено: 17:37 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/spg-2013254449.html
Фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении СПГ для ЕС
Фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении СПГ для ЕС - РИА Новости, 24.04.2025
Фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении СПГ для ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт в Евросоюз сжиженного природного газа из США является стратегически важным. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:31:00+03:00
2025-04-24T17:37:00+03:00
евросоюз
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еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт в Евросоюз сжиженного природного газа из США является стратегически важным.Глава ЕК выступила в четверг на энергетическом саммите в Лондоне. Трансляция ее выступления велась на сайте Комиссии."Мы не забыли, как США немедленно вмешались, поставив СПГ, когда он нам понадобился во время кризиса. И как мы получили дополнительный трубопроводный газ из Норвегии. И как более отдаленные страны, такие как Япония и Южная Корея, очень тесно сотрудничали с нами, чтобы обеспечить нашу непосредственную энергетическую безопасность. Эти энергетические партнерства, включая импорт СПГ из США, по-прежнему имеют стратегическое значение для Европейского Союза", - сказала она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября прошлого года заявила, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.При этом Фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии.Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250424/ljajen-2013186171.html
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евросоюз, сша, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, марио драги, дональд трамп, лондон, россия, европейский центральный банк, в мире
Евросоюз, США, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Дональд Трамп, Лондон, Россия, Европейский центральный банк, В мире
Фон дер Ляйен заявила о стратегическом значении СПГ для ЕС

Фон дер Ляйен: импорт СПГ из США имеет стратегическое значение для Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт в Евросоюз сжиженного природного газа из США является стратегически важным.
Глава ЕК выступила в четверг на энергетическом саммите в Лондоне. Трансляция ее выступления велась на сайте Комиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Фон дер Ляйен может встретиться с Трампом в Риме в субботу
Вчера, 13:54
"Мы не забыли, как США немедленно вмешались, поставив СПГ, когда он нам понадобился во время кризиса. И как мы получили дополнительный трубопроводный газ из Норвегии. И как более отдаленные страны, такие как Япония и Южная Корея, очень тесно сотрудничали с нами, чтобы обеспечить нашу непосредственную энергетическую безопасность. Эти энергетические партнерства, включая импорт СПГ из США, по-прежнему имеют стратегическое значение для Европейского Союза", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября прошлого года заявила, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
При этом Фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.
Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
22 апреля, 06:31
 
ЕвросоюзСШАЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиДональд ТрампЛондонРоссияЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
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