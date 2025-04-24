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ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко
Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, уничтожив личный состав и технику противника, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:24:00+03:00
2025-04-24T07:24:00+03:00
2025-04-24T07:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, уничтожив личный состав и технику противника, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины в ночное время суток попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой. Бойцы РФ оперативно выявили сосредоточение украинских боевиков и нанесли комбинированный удар. Подтверждено уничтожение до двенадцати украинских военнослужащих и одного автомобиля ВСУ", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20250423/kiev-2012877092.html
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко
Марочко: ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении