https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html

ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко

ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил Марочко

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, уничтожив личный состав и технику противника, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:24:00+03:00

2025-04-24T07:24:00+03:00

2025-04-24T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, уничтожив личный состав и технику противника, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины в ночное время суток попытались провести ротацию между Великой и Малой Шапковкой. Бойцы РФ оперативно выявили сосредоточение украинских боевиков и нанесли комбинированный удар. Подтверждено уничтожение до двенадцати украинских военнослужащих и одного автомобиля ВСУ", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20250423/kiev-2012877092.html

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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины