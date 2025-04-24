https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084161.html

Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении

Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении - РИА Новости, 24.04.2025

Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр", работая с закрытой огневой позиции, обратил в бегство украинскую пехоту со своих позиций на красноармейском... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:55:00+03:00

2025-04-24T04:55:00+03:00

2025-04-24T04:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

покровск

донбасс

вооруженные силы украины

т-72б3м

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр", работая с закрытой огневой позиции, обратил в бегство украинскую пехоту со своих позиций на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танка Григорий Гуренко с позывным "Григо". "Наш экипаж работал на подступах Красноармейска. Была хорошая работа. Отправили около 10 снарядов с утра. Потом поступила команда переждать. Мы вышли еще раз. На следующий раз отправили около 17. И вражеская пехота просто не выдержала натиска нашего. Слева, справа блиндажи разрываются. Попадания четкие. Корректировка. И пехота просто от нас побежала, не выдержала", - рассказал он. По его словам, ранее поступил приказ от командования уничтожить пехоту противника, которая засела на своих позициях: в блиндажах и опорниках на красноармейском направлении. Огонь велся с расстояния 8-9 километров и корректировался командованием. Разведка доложила, что противник находится в блиндажах, по которым осуществлялся огонь танка. Снаряды ложились точно в цель. В какой то момент противник попытался спастись бегством. "Догоняли противника беглым огнем, фугасно-осколочными снарядами. Практически никому не удалось скрыться", - пояснил танкист. Он так же добавил что во время боевой работы его машина не была обнаружена противником в том числе и с помощью БпЛА. "Экипаж и машина остались целы, и мы благополучно вернулись домой", - сказал командир боевой машины. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013078790.html

https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html

https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html

красноармейск

покровск

донбасс

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красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины, т-72б3м