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Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084161.html
Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении
Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении - РИА Новости, 24.04.2025
Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр", работая с закрытой огневой позиции, обратил в бегство украинскую пехоту со своих позиций на красноармейском... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:55:00+03:00
2025-04-24T04:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донбасс
вооруженные силы украины
т-72б3м
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр", работая с закрытой огневой позиции, обратил в бегство украинскую пехоту со своих позиций на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танка Григорий Гуренко с позывным "Григо". "Наш экипаж работал на подступах Красноармейска. Была хорошая работа. Отправили около 10 снарядов с утра. Потом поступила команда переждать. Мы вышли еще раз. На следующий раз отправили около 17. И вражеская пехота просто не выдержала натиска нашего. Слева, справа блиндажи разрываются. Попадания четкие. Корректировка. И пехота просто от нас побежала, не выдержала", - рассказал он. По его словам, ранее поступил приказ от командования уничтожить пехоту противника, которая засела на своих позициях: в блиндажах и опорниках на красноармейском направлении. Огонь велся с расстояния 8-9 километров и корректировался командованием. Разведка доложила, что противник находится в блиндажах, по которым осуществлялся огонь танка. Снаряды ложились точно в цель. В какой то момент противник попытался спастись бегством. "Догоняли противника беглым огнем, фугасно-осколочными снарядами. Практически никому не удалось скрыться", - пояснил танкист. Он так же добавил что во время боевой работы его машина не была обнаружена противником в том числе и с помощью БпЛА. "Экипаж и машина остались целы, и мы благополучно вернулись домой", - сказал командир боевой машины. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013078790.html
https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html
красноармейск
покровск
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красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Танкисты обратили в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении

Экипаж Т-72Б3М обратил в бегство ВСУ с опорников на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у танка Т-72Б3М
Военнослужащий у танка Т-72Б3М - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий у танка Т-72Б3М. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр", работая с закрытой огневой позиции, обратил в бегство украинскую пехоту со своих позиций на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости командир танка Григорий Гуренко с позывным "Григо".
"Наш экипаж работал на подступах Красноармейска. Была хорошая работа. Отправили около 10 снарядов с утра. Потом поступила команда переждать. Мы вышли еще раз. На следующий раз отправили около 17. И вражеская пехота просто не выдержала натиска нашего. Слева, справа блиндажи разрываются. Попадания четкие. Корректировка. И пехота просто от нас побежала, не выдержала", - рассказал он.
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По его словам, ранее поступил приказ от командования уничтожить пехоту противника, которая засела на своих позициях: в блиндажах и опорниках на красноармейском направлении. Огонь велся с расстояния 8-9 километров и корректировался командованием. Разведка доложила, что противник находится в блиндажах, по которым осуществлялся огонь танка. Снаряды ложились точно в цель. В какой то момент противник попытался спастись бегством.
"Догоняли противника беглым огнем, фугасно-осколочными снарядами. Практически никому не удалось скрыться", - пояснил танкист.
Он так же добавил что во время боевой работы его машина не была обнаружена противником в том числе и с помощью БпЛА.
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"Экипаж и машина остались целы, и мы благополучно вернулись домой", - сказал командир боевой машины.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскПокровскДонбассВооруженные силы УкраиныТ-72Б3М
 
 
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