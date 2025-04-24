https://ria.ru/20250424/slutskiy-2013198225.html

Жириновский всю жизнь боролся за Русский мир, заявил Слуцкий

Жириновский всю жизнь боролся за Русский мир, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.04.2025

Жириновский всю жизнь боролся за Русский мир, заявил Слуцкий

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всю жизнь боролся за Русский мир, а также поднимал проблемы простых людей, только от нас зависит, каким его запомнят,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:35:00+03:00

2025-04-24T14:35:00+03:00

2025-04-24T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всю жизнь боролся за Русский мир, а также поднимал проблемы простых людей, только от нас зависит, каким его запомнят, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В понедельник в правительстве РФ под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко прошло совещание по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В совещании приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководство Центрального аппарата ЛДПР, члены оргкомитета – представители министерств культуры, транспорта, просвещения, науки и образования, цифрового развития, иностранных дел, федеральных СМИ. "С учётом масштаба личности Жириновского то, что мы делаем, очень важно для России. Последующие поколения, которые никогда лично не увидят Владимира Вольфовича, запомнят его таким, каким мы сможем донести до них его образ. Это человек, который всю жизнь боролся за Русский мир. Был ярким голосом на международных площадках. Всегда поднимал проблемы простого человека, что и сейчас проходит красной нитью во всей работе ЛДПР", – сказал Слуцкий. Парламентарий добавил, что 14 мая состоится второе заседание оргкомитета под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, на заседании будут представлены такие мероприятия, как памятный концерт в Большом театре, русский бал в Центральном выставочном зале "Манеж" с участием кадетов, спектакль в память о Жириновском с гастролями по стране, учреждение новых грантов для студентов-политологов. Слуцкий отметил, что после всех обсуждений план мероприятий передадут на подпись президенту России Владимиру Путину. "В составе организационного комитета, образованного в соответствии с указом президента РФ и оперативно приступившего к работе, люди, знавшие Владимира Вольфовича, работавшие с ним, профессионалы своего дела, создававшие значимые и уникальные проекты для России. Уверен, что наша синергия позволит подготовить уникальные мероприятия на высоком уровне. Сейчас мы подводим промежуточный итог объёмной работы оргкомитета после декабрьского заседания по подготовке празднования юбилея Владимира Жириновского – человека, который сыграл невероятную роль в истории современной России. В течение 2025 и 2026 годов мы намерены провести масштабные мероприятия по всей стране, которые ещё раз напомнят гражданам России, русскоязычным и нашим соотечественникам о жизненном пути, русской идее, судьбе русского народа, борьбе за справедливость. Откроем музей Жириновского в центре Москвы в историческом здании в Луковом переулке. В апреле 2026 года выйдет биография Владимира Жириновского", – заключил лидер ЛДПР. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20250406/zhirinovskiy-2009655720.html

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владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, лдпр, госдума рф, политика, россия