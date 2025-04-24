https://ria.ru/20250424/sk-2013187979.html

СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте

СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте - РИА Новости, 24.04.2025

СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте

Один из участников террористического сообщества, члены которого задержаны в Дагестане, был нейтрализован 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:02:00+03:00

2025-04-24T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один из участников террористического сообщества, члены которого задержаны в Дагестане, был нейтрализован 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник вечером в Дербенте в ходе оперативных мероприятий водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался. По данным следствия, пять жителей Дагестана "объединились в устойчивую группу" с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Четверо их них задержаны, еще один был ликвидирован при перестрелке с полицейскими 22 апреля. "Двадцать второго апреля 2025 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был нейтрализован один участник террористического сообщества", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250424/mvd-2013117885.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, дербент, безопасность