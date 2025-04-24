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СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте - РИА Новости, 24.04.2025
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14:02 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sk-2013187979.html
СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте
СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте - РИА Новости, 24.04.2025
СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте
Один из участников террористического сообщества, члены которого задержаны в Дагестане, был нейтрализован 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:02:00+03:00
2025-04-24T14:02:00+03:00
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россия
дербент
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один из участников террористического сообщества, члены которого задержаны в Дагестане, был нейтрализован 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник вечером в Дербенте в ходе оперативных мероприятий водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался. По данным следствия, пять жителей Дагестана "объединились в устойчивую группу" с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Четверо их них задержаны, еще один был ликвидирован при перестрелке с полицейскими 22 апреля. "Двадцать второго апреля 2025 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был нейтрализован один участник террористического сообщества", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20250424/mvd-2013117885.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, дербент, безопасность
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Дербент, Безопасность
СК рассказал о ликвидации участника террористического сообщества в Дербенте

СК: участника террористического сообщества из Дагестана ликвидировали 22 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один из участников террористического сообщества, члены которого задержаны в Дагестане, был нейтрализован 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник вечером в Дербенте в ходе оперативных мероприятий водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и несколько раз выстрелил в сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Жителя Нижегородской области, планировавшего совершить теракт, задержали
Вчера, 10:22
По данным следствия, пять жителей Дагестана "объединились в устойчивую группу" с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Четверо их них задержаны, еще один был ликвидирован при перестрелке с полицейскими 22 апреля.
"Двадцать второго апреля 2025 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был нейтрализован один участник террористического сообщества", - говорится в релизе.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияДербентБезопасность
 
 
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