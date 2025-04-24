https://ria.ru/20250424/rossiya-2013179878.html

Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку

Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку - РИА Новости, 24.04.2025

Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку

Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную памятную записку касательно ситуации вокруг иранской... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:36:00+03:00

2025-04-24T13:36:00+03:00

2025-04-24T14:42:00+03:00

в мире

иран

россия

китай

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

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ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную памятную записку касательно ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Сегодня Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили Генеральному директору МАГАТЭ совместную памятную записку по различным аспектам ситуации вокруг иранской ядерной программы", -— написал российский дипломат в своем Telegram-канале. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Исламской Республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/glava-2012270856.html

иран

россия

китай

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в мире, иран, россия, китай, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ