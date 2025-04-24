Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 24.04.2025 (обновлено: 14:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rossiya-2013179878.html
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку - РИА Новости, 24.04.2025
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку
Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную памятную записку касательно ситуации вокруг иранской... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:36:00+03:00
2025-04-24T14:42:00+03:00
в мире
иран
россия
китай
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a44c3d0e663a1a4961b56baa3f39ba06.jpg
ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную памятную записку касательно ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Сегодня Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили Генеральному директору МАГАТЭ совместную памятную записку по различным аспектам ситуации вокруг иранской ядерной программы", -— написал российский дипломат в своем Telegram-канале. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Исламской Республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/glava-2012270856.html
иран
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_778:409:2961:2047_1920x0_80_0_0_967f746c178e94f2f97d7d36489a83b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, китай, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Иран, Россия, Китай, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Постпред России в Вене вручил Гросси памятную записку

Постпред Ульянов: Китай, Иран и Россия вручили Гросси памятную записку

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 24 апр — РИА Новости. Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную памятную записку касательно ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сегодня Постоянные представители Китая, Ирана и России вручили Генеральному директору МАГАТЭ совместную памятную записку по различным аспектам ситуации вокруг иранской ядерной программы", -— написал российский дипломат в своем Telegram-канале.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Исламской Республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МАГАТЭ приветствовал вклад Италии в переговоры по ядерной сделке
19 апреля, 14:57
 
В миреИранРоссияКитайРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала