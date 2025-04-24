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Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ - РИА Новости, 24.04.2025
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08:56 24.04.2025 (обновлено: 10:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rosobrnadzor-2013100299.html
Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ
Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ - РИА Новости, 24.04.2025
Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад, так как ученик, который выиграл состязание, легко напишет экзамен, заявил глава... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:56:00+03:00
2025-04-24T10:42:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад, так как ученик, который выиграл состязание, легко напишет экзамен, заявил глава ведомства Анзор Музаев. "У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает", - сказал Музаев в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что внедрение данной инициативы пока не целесообразно. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" сообщили, что внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА).
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Для победителей школьных олимпиад не будут отменять ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад, так как ученик, который выиграл состязание, легко напишет экзамен, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает", - сказал Музаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что внедрение данной инициативы пока не целесообразно.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" сообщили, что внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА).
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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