https://ria.ru/20250424/rosaviatsiya-2013089080.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты в 06.15 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:42:00+03:00

2025-04-24T06:42:00+03:00

2025-04-24T06:44:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты в 06.15 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013088856.html

ульяновск

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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)