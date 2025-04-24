https://ria.ru/20250424/pushkov-2013089180.html

"Не более чем ширма": Пушков объяснил срыв встречи в Лондоне

"Не более чем ширма": Пушков объяснил срыв встречи в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

"Не более чем ширма": Пушков объяснил срыв встречи в Лондоне

Решение о переносе встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, заявил в Telegram-канале глава РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:43:00+03:00

2025-04-24T06:43:00+03:00

2025-04-24T06:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Решение о переносе встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Встреча глав МИД в Лондоне отложена, то есть, сорвана Киевом. Это не вызывает удивления", — написал он.По словам парламентария, США сочли бессмысленной встречу после очередных заявлений Зеленского. Администрация президента Дональда Трампа должна прийти к выводу, что позиция Киева исключает возможность мирного урегулирования конфликта, подчеркнул он."Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением", — заключил сенатор.Ранее американская газета New York Times сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Как сообщили изданию европейские чиновники, переговорщики были в курсе требования американского президента Дональда Трампа признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако во вторник Зеленский заявил, что Киев не признает воссоединение полуострова с Россией.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250423/pushkov-2012889197.html

https://ria.ru/20250421/pushkov-2012435939.html

https://ria.ru/20250423/rumyniya-2012873556.html

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в мире, лондон, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, нато