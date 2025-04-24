"Не более чем ширма": Пушков объяснил срыв встречи в Лондоне
Пушков назвал закономерным срыв встречи по Украине в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Решение о переносе встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По словам парламентария, США сочли бессмысленной встречу после очередных заявлений Зеленского. Администрация президента Дональда Трампа должна прийти к выводу, что позиция Киева исключает возможность мирного урегулирования конфликта, подчеркнул он.
"Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением", — заключил сенатор.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Как сообщили изданию европейские чиновники, переговорщики были в курсе требования американского президента Дональда Трампа признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако во вторник Зеленский заявил, что Киев не признает воссоединение полуострова с Россией.
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После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности.