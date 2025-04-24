https://ria.ru/20250424/pretoriya-2013208399.html

"Пусть убирается". В ЮАР выступили против визита Зеленского в Преторию

"Пусть убирается". В ЮАР выступили против визита Зеленского в Преторию - РИА Новости, 24.04.2025

"Пусть убирается". В ЮАР выступили против визита Зеленского в Преторию

Члены Коммунистической партии Южно-Африканской (SACP) и Социалистической партии МР выступили с протестами против визита Владимира Зеленского в Преторию для... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:18:00+03:00

2025-04-24T15:18:00+03:00

2025-04-24T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Члены Коммунистической партии Южно-Африканской (SACP) и Социалистической партии МР выступили с протестами против визита Владимира Зеленского в Преторию для встречи с президентом страны Сирилом Рамафосой, сообщил в четверг местный телеканал Newzroom Afrika. "Всем известно, что Зеленский — марионетка Запада, которого использует НАТО для борьбы со странами БРИКС, в частности с Россией… Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады, мы поддерживаем БРИКС", — заявил в интервью телеканалу пресс-секретарь Социалистической партии МР Нхламуло Ндхлела. Представитель левой партии также подчеркнул, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо, чтобы на Украине прошли выборы и был избран легитимный президент. "Зеленский даже ненастоящий президент. Он диктатор — выборов не было. Народ Украины ждет президентских выборов. Наша позиция ясна: остановить войну, провести на Украине выборы, чтобы у них появился настоящий лидер, а Зеленским должен заняться МУС (Международный уголовный суд. — Прим. ред.)", — добавил Ндхлела. В четверг Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Однако позже в своем Telegram-канале Зеленский заявил, что решил отменить часть визита в Южно-Африканскую Республику и вернуться на Украину.

https://ria.ru/20250423/yuar-2013043626.html

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011059745.html

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в мире, украина, россия, претория, владимир зеленский, сирил рамафоса, брикс, международный уголовный суд, нато