https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013086708.html

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - РИА Новости, 24.04.2025

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:51:00+03:00

2025-04-24T05:51:00+03:00

2025-04-24T05:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Россияне, которые планируют отдых на ближайшие майские праздники, в среднем собираются потратить 27 811 рублей на одного члена семьи, что на 32,3% больше, чем в 2024 году, следует из данных опроса. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников - почти 35 тысяч, жители сел - около 15,8 тысячи рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013075600.html

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общество, москва, санкт-петербург, вциом