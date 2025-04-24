Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013086708.html
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - РИА Новости, 24.04.2025
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники
Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:51:00+03:00
2025-04-24T05:51:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730578120_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_4ad54755a292a536127cc768026ec249.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Россияне, которые планируют отдых на ближайшие майские праздники, в среднем собираются потратить 27 811 рублей на одного члена семьи, что на 32,3% больше, чем в 2024 году, следует из данных опроса. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников - почти 35 тысяч, жители сел - около 15,8 тысячи рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013075600.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730578120_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_62d983ab7b701444fd50977044aa9f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, вциом
Общество, Москва, Санкт-Петербург, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Россияне планируют потратить 28 тысяч рублей на человека на майские праздники

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники первомайской демонстрации в Симферополе
Участники первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Участники первомайской демонстрации в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Россияне, которые планируют отдых на ближайшие майские праздники, в среднем собираются потратить 27 811 рублей на одного члена семьи, что на 32,3% больше, чем в 2024 году, следует из данных опроса.
При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников - почти 35 тысяч, жители сел - около 15,8 тысячи рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Девушка отдыхает дома - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Более 50% россиян планируют провести майские праздники дома, показал опрос
01:57
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала