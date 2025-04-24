https://ria.ru/20250424/prazdniki-2013075600.html

Более 50% россиян планируют провести майские праздники дома, показал опрос

Более 50% россиян планируют провести майские праздники дома, показал опрос - РИА Новости, 24.04.2025

Более 50% россиян планируют провести майские праздники дома, показал опрос

Более половины россиян собираются на ближайших майских праздниках отдыхать дома, треть - на даче, а каждый десятый планирует поездку в другой населенный пункт в РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:57:00+03:00

2025-04-24T01:57:00+03:00

2025-04-24T01:57:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более половины россиян собираются на ближайших майских праздниках отдыхать дома, треть - на даче, а каждый десятый планирует поездку в другой населенный пункт в России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 53% респондентов собираются на ближайших майских праздниках отдыхать дома, 30% уедут на дачу, 10% планируют посетить другой город или село в России. Еще 4% опрошенных проведут майские праздники в Крыму, 3% - на Черноморском побережье Кавказа. Кроме того, 2% респондентов планируют уехать из страны и посетить государства за пределами бывшего Советского Союза, 1% - отдохнет в других республиках бывшего СССР. При этом 11% россиян заявили, что на майские праздники будут работать, а не отдыхать. Среди тех, кто планирует отдыхать в другом населенном пункте России, 15% посетят Москву и Московскую область, 7% - Санкт-Петербург, 5% - Казань. Треть (33%) опрошенных граждан РФ в майские праздники планируют заняться благоустройством сада и огорода, 17% будут гулять, поедут на природу, 15% ответили, что хотят провести время с семьей и встретиться с друзьями. В период с 5 по 8 мая 14% россиян продолжат отдыхать, а 55% респондентов вернутся к работе. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250409/rossijanki-2010177318.html

https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html

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