Более 50% россиян планируют провести майские праздники дома, показал опрос
ВЦИОМ: более половины россиян планируют отдыхать на майских праздниках дома
Девушка отдыхает дома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более половины россиян собираются на ближайших майских праздниках отдыхать дома, треть - на даче, а каждый десятый планирует поездку в другой населенный пункт в России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, 53% респондентов собираются на ближайших майских праздниках отдыхать дома, 30% уедут на дачу, 10% планируют посетить другой город или село в России. Еще 4% опрошенных проведут майские праздники в Крыму, 3% - на Черноморском побережье Кавказа.
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Кроме того, 2% респондентов планируют уехать из страны и посетить государства за пределами бывшего Советского Союза, 1% - отдохнет в других республиках бывшего СССР.
При этом 11% россиян заявили, что на майские праздники будут работать, а не отдыхать.
Среди тех, кто планирует отдыхать в другом населенном пункте России, 15% посетят Москву и Московскую область, 7% - Санкт-Петербург, 5% - Казань.
Треть (33%) опрошенных граждан РФ в майские праздники планируют заняться благоустройством сада и огорода, 17% будут гулять, поедут на природу, 15% ответили, что хотят провести время с семьей и встретиться с друзьями.
В период с 5 по 8 мая 14% россиян продолжат отдыхать, а 55% респондентов вернутся к работе.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.