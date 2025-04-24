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В Петербурге потушили пожар в жилом доме
В Петербурге потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 24.04.2025
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
Пожар в центре Санкт-Петербурга, где огонь охватил две квартиры на площади 100 квадратных метров, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:58:00+03:00
2025-04-24T13:58:00+03:00
2025-04-24T13:58:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар в центре Санкт-Петербурга, где огонь охватил две квартиры на площади 100 квадратных метров, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре площадью 100 квадратных метров, который произошёл ранним утром в квартирах на третьем этаже на Исполкомской улице, 5. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, возгорание было локализовано в 8.21 мск. "В 13.14 пожар ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
МЧС РФ: в центре Петербурга потушили пожар в жилом доме