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В Петербурге потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 24.04.2025
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13:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pozhar--2013187166.html
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
В Петербурге потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 24.04.2025
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
Пожар в центре Санкт-Петербурга, где огонь охватил две квартиры на площади 100 квадратных метров, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:58:00+03:00
2025-04-24T13:58:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар в центре Санкт-Петербурга, где огонь охватил две квартиры на площади 100 квадратных метров, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало о пожаре площадью 100 квадратных метров, который произошёл ранним утром в квартирах на третьем этаже на Исполкомской улице, 5. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, возгорание было локализовано в 8.21 мск. "В 13.14 пожар ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20250424/pozhar-2013171370.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге потушили пожар в жилом доме

МЧС РФ: в центре Петербурга потушили пожар в жилом доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Пожар в центре Санкт-Петербурга, где огонь охватил две квартиры на площади 100 квадратных метров, ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ.
Ранее ведомство информировало о пожаре площадью 100 квадратных метров, который произошёл ранним утром в квартирах на третьем этаже на Исполкомской улице, 5. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, возгорание было локализовано в 8.21 мск.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек
Вчера, 13:10
"В 13.14 пожар ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Сведения о пострадавших не поступали.
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В результате пожара в частном доме в Якутске погибли два человека
Вчера, 04:48
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
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